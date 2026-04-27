„Zbabělec.“ Melania zuří po Kimmelově výroku o „budoucí vdově“

27.04.2026 20:21 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

První dáma Spojených států amerických Melania Trumpová vystoupila proti moderátorovi Jimmymu Kimmelovi a jeho parodii na galavečeři s korespondenty Bílého domu. Trumpová se ohradila proti jeho výroku, ve kterém ji označil za „budoucí vdovu“ a obvinila ho z šíření nenávisti. Televizi ABC vyzvala, aby se od Kimmelova chování distancovala.

„Zbabělec.“ Melania zuří po Kimmelově výroku o „budoucí vdově“
Foto: YouTube/ E! News
Popisek: Melania Trump

Jimmy Kimmel je americký moderátor, který moderuje a produkuje vlastní late-night talk show zvanou Jimmy Kimmel Live! Na stanici ABC. Melania Trumpová ho na sociální síti X zkritizovala za jeho výrok, ve kterém ji během parodie na večeři korespondentů Bílého domu označil za „budoucí vdovu“.

„Paní Trumpová, záříte jako budoucí vdova," řekl Kimmel během svého vystoupení.

Kimmel si při parodii dělal legraci z prezidenta Donalda Trumpa i jejich manželství. Jeho vtip získal vážnější význam poté, co krátce nato došlo k ozbrojenému útoku u hotelu Washington Hilton, kde muž postřelil agenta Tajné služby. Útočník byl zadržen a policista útok přežil.

Na síti X uvedla, že jeho vystoupení není komedie, ale šíření nenávisti.

„Kimmelova nenávistná a násilná rétorika má za cíl rozdělit naši zemi. Jeho monolog o mé rodině není komedií – jeho slova jsou jedovatá a prohlubují politickou nemoc v Americe,“ uvedla první dáma Spojených států s tím, že lidé jako Kimmel by neměli mít možnost každý večer vstupovat do domácností Američanů skrze televizní obrazovku a šířit nenávist.

 Vyzvala také televizi ABC, aby se od jeho chování jasně distancovala a přestala ho podle ní chránit. „Kimmel je zbabělec, který se schovává za stanicí ABC, protože ví, že ho tato stanice bude i nadále krýt a chránit. Už toho bylo dost. Je na čase, aby ABC zaujalo jasný postoj,“ uvedla Trumpová.

Není to poprvé, co se Kimmel octl pod tlakem kvůli svým kontroverzním výrokům. Po atentátu na konzervativního aktivistu Charlieho Kirka se odmítl omluvit za své komentáře a tvrdil, že jeho slova příznivci Donalda Trumpa úmyslně překroutili. Společnost Disney pak kvůli rostoucímu tlaku stanic ABC i Federální komunikační komise stáhla jeho pořad Jimmy Kimmel Live! na dobu neurčitou z vysílání.

Zdroje:

https://t.co/o4a59eYnZl

https://twitter.com/FLOTUS/status/2048769128513585618?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/libbyemmons/status/2048452196417655243?ref_src=twsrc%5Etfw

Článek obsahuje štítky

střelba , USA , zahraničí , ABC , Bílý dům , Galavečer , Kimmel , budoucí vdova

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Přispívají podle vás podobné výroky veřejně známých moderátorů k polarizaci společnosti?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Igor Červený byl položen dotaz

Evropský koordinovaný přístup

Myslíte, že lze na něco takového fakt spoléhat, a že to přinese něco pozitivního? Vždyť za většinu problémů co se týká energetiky a nejen jí může podle mě právě EU svou politikou nebo to snad vidíte jinak?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

