39 procent pro AfD. Merz ve velkých problémech

30.04.2026 11:21 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ve Německu kancléř Friedrich Merz má další důvod k tomu se pořádně mračit při pohledu na situaci v Berlíně. V krátké době dostal předseda CDU další ránu v průzkumech. Nejčtenější německý deník Bild napsal, že necelých pět měsíců před volbami do berlínského zemského parlamentu „jeho CDU ztrácí půdu pod nohama“. Zemské volby v Berlíně proběhnou v září. Ve stejném měsíci proběhnou zemské volby i v Sasku-Anhaltsku, kde podle průzkumů dominuje AfD.

39 procent pro AfD. Merz ve velkých problémech
Foto: Hans Štembera
Popisek: Berlín, ilustrační foto

Průzkum institut Infratest Dimap ukazuje, že CDU se v Berlíně pohybuje jen na hladině 19 procent podpory. Zelení, Die Linke a Alternativa pro Německo mají každá jen asi o procento méně, čili 18 procent. „Všechny vykazují mírný vzestupný trend ve srovnání s předchozími průzkumy,“ napsal k tomu deník Bild s tím, že sociální demokraté se v Berlíně těší podpoře asi 14 procent lidí

Podle těchto údajů by koalice CDU-SPD, která vládne od roku 2023, již neměla většinu. Pokud voliči rozdají karty tak, jak naznačuje průzkum, po volbách 20. září budou v Berlíně možné dvě koaliční varianty zahrnující tři strany: aliance CDU, Zelených a SPD nebo pokračování koalice SPD, Levice a Zelených, která vládla do roku 2023. Tyto koalice budou možné v případě, že CDU bude trvat na tom, že spolupráce s AfD je nepřijatelná.

CDU i SPD mají velký problém. Podle průzkumu současná vládní koalice CDU a SPD vyvolává všeobecnou nespokojenost. Pouze 17 procent respondentů vyjádřilo spokojenost. Přitom v roce 2023 CDU volby vyhrála. Vyhrála je po čtyřech letech vlády levicové koalice s 28,2 procenty hlasů.

Ve stejný den jako v Berlíně proběhnou zemské volby i v Meklenbursku-Předním Pomořansku. A o pár dní dříve v září budou i třetí volby.

Der Deutsche Rundfunk čili německý rozhlas upozorňuje, že v Sasku-Anhaltsku se AfD těší podpoře 38 nebo 39 procent a v průzkumech jasně vede. Jde o první spolkovou zemi, kde by AfD mohla po volbách teoreticky sestavovat vládu. 

Zdroje:

https://www.bild.de/politik/inland/umfrage-zur-wahl-in-berlin-kopf-an-kopf-an-kopf-an-kopf-rennen-69f23ab71922032097a2e7ab

https://www.deutschlandfunk.de/afd-sperrminoritaet-reform-sachsen-anhalt-landtagswahl-100.html

Jinde na netu:

Krátké zprávy v mobilu s velkým významemKrátké zprávy v mobilu s velkým významem Počet opakování do objemu, rýsování a hubnutíPočet opakování do objemu, rýsování a hubnutí

