Bednář (ANO): Změna systému televizních a rozhlasových poplatků

Mé vystoupení na plénu Senátu:
Vážený pane předsedo, vážené senátorky, vážení senátoři, děkuji za slovo. V podstatě některé věty má předřečnice řekla, takže o to to bude ještě kratší. Já osobně jsem si myslel, že k této věci budu vystupovat, případně až dorazí zákon z Poslanecké sněmovny. I když jsem členem příslušné komise, včera jsem z pracovních důvodů nemohl být přítomen, takže mě to rozhodnutí také poněkud překvapilo. Nicméně, ono předloženo být může.
Hned v tom prvním odstavci se bavíme o znepokojení a obavě – obojí patří do jakékoliv společnosti. Nebýt obavy, neexistují pojišťovny, neexistují softwarové firmy na ochranu počítačů. A možná by ani neexistoval Senát. V pořádku.
Nicméně je potřeba si uvědomit – a to je můj názor – že situace ve světě i historicky se vyvíjí. A tak jak byly poplatky v České republice zavedeny od 1. ledna 1955, bylo to 15 korun, tak se platilo za televizní přijímač. Následně to bylo za domácnost. A nyní, světe, div se, platí podnikatelé, kteří, nedej bože, mají 16 a více zaměstnanců, kteří než přijdou na dílnu, odloží svůj mobilní telefon do skříňky.
Myslím si, že tato absurdní situace tohoto poplatku, nebo solidární daň už nově, je daleko horší než způsob, který funguje v některých státech, a je tedy platba pro Českou televizi a Český rozhlas z rozpočtu toho státu. Ano, těch příkladů může být ve světě hodně. Ale já nevidím jediný důvod, proč předjímat jakékoliv špatné budoucí zacházení s těmito institucemi, zvláště pokud v tom programovém prohlášení vlády je i věta o tom, že chtějí zachovat nezávislost těchto orgánů. A vždycky a v každém státě a v jakémkoliv systému to bude pouze a jedině o lidech, kdo bude ředitel těch příslušných organizací, kdo bude v managementu, jací budou jednotliví redaktoři, i koho si budou zvát, jaké otázky budou klást, jaký tam bude grafik, zda za jednoho politika dá fotografii spálené země a vedle něho posadí jiného politika, kde bude ráj na zemi, to znamená fotografie krásné zelené Ostravy a podobně, ale opravdu to vždycky zůstane na těch lidech. Nepředjímejme, ale chápu obavy některých, já ty obavy opravdu nemám.
Co je tady důležité, aby bylo zajištěno samozřejmě financování té veřejné služby. Samozřejmě je potřeba, je také potřeba si říci, co veřejnou službou je a co není, co financovat tedy je nutné a potřebné. Každá společnost by tu informovanost měla šířit. Souhlasím. Na druhou stranu v situaci, ve které v tuto chvíli se nachází státní rozpočet, dobrá hospodyňka na ministerstvu financí i pro pár milionů za plot skočí. Chápu to, protože případné převedení neznamená jenom úsporu drobných finančních prostředků, ale také úsporu administrativy - jak občanům, tak firmám, tak pochopitelně i České televizi. Tady nikdo nemá v plánu a neměl nikdy v plánu v podstatě jakoukoliv instituci vyhladovět. Je potřeba, aby opravdu sloužila občanům v té míře, kterou si stanovíme.
Často se zmiňuje, že když budou poplatky hrazeny ze státního rozpočtu, již nebude ČT a ČRo nezávislé. Táži se, zda tedy máme v ČR závislou policii a závislé soudce?! Ti jsou totiž také placeni ze státního rozpočtu.
Myslím si, že to důležité řekla, jak jsem již řekl, kolegyně, senátorka Kovářová, prostřednictvím pana předsedajícího. Proč to je právě v tuto chvíli, je to jednak z toho důvodu, že opravdu to dvě silné politické síly, které v tuto chvíli tvoří vládu, měly ve svém volebním programu a chtějí to prosadit, zvláště poté, co jsou v éteru statistiky, kdy občané nechtěli zvyšovat poplatky Českého rozhlasu a České televizi, a v tuto chvíli je v éteru jiná statistika, kdy lidem nevadí převod na hrazení z rozpočtu.
Prosím, nechejme vládu připravit konkrétní návrh zákona a pak jej třeba i kritizujme. Myslím si ale, že vláda a poslanci připraví hodnotný a dobrý zákon.
Děkuji, že jste si mě vyslechli, a přeji hezký den.
Bc. Martin Bednář, MBA.
Článek byl převzat z Profilu Bc. Martin Bednář, MBA.
