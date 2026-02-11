Jurečka (KDU-ČSL): Nehodláme vymlčet to, jak se pan Okamura vyjadřuje

Děkuji, vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové,
já si dovolím dnes opět navrhnout za všechny opoziční strany, tedy za ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Piráty bod Návrh na odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Protože jsme opakovaně jasně řekli, že my to nehodláme vymlčet, nehodláme vymlčet to, jakým způsobem on se vyjadřuje, coby předseda této Sněmovny v rozporu s tím, co tady sliboval, v rozporu s tím, co nám tvrdil ve svém projevu, že chce být reprezentantem celé Poslanecké sněmovny.
To, co převedl ve svém projevu na přelomu roku, rozhodně tomu neodpovídalo a myslíme si, že rozhodně takovýto člověk s takovýmito opravdu extremistickými lživými nenávistnými výroky nemá v čele Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky co pohledávat. Tudíž tuto výzvu podepsalo 92 poslankyň a poslanců, já to za tyto poslanecké kluby navrhuji dnes jako druhý bod, za ten bod, který načetl pan předseda Martin Kupka, který se tady v tom bodu pozastavoval nad nevyřešeným střetem zájmů.
K tomu si dovolím také ještě stručný komentář. Nechápu a není mi jasné to vystoupení předsedy Borise Šťastného, který tady tedy tvrdí, že Andrej Babiš lže. Jestliže Andrej Babiš říkal dva měsíce na podzim loňského roku, že bude řešit svůj střet zájmů, tak evidentně asi ve střetu zájmů je. Tak si to, pane Šťastný, vyjasněte mezi sebou, jak to tedy je, kdo z vás dvou tedy lže.
Děkuji za pozornost.
