„Tátova iniciativa. Já politiku nesleduji.“ Mladý Trojan o videu k volbám

Herec Josef Trojan byl hostem podcastu Spotlight Aktuálně.cz. Hovořil mimo jiné i o tom, že mladá generace herců se s politickým děním a s veřejným tlakem vyrovnává kombinací vnitřní disciplíny, budování obranných mechanismů a snahy o otevřenou artikulaci témat, která byla pro předchozí generace tabu.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Popularita a sláva s sebou nesou nutnost stavět si kolem sebe „zdi“ nebo obranné mechanismy. Josef Trojan uvádí, že čelí značnému množství nenávistných komentářů, zejména na Facebooku, kde jsou herci často automaticky spojováni s názory svých rodičů. On sám se stal cílem hejtů poté, co jeho herec Ivan Trojan veřejně podpořil Ukrajinu.
Přesto před parlamentními volbami spolu s otcem natočil video, ve kterém říká, že by si přál, aby Česko nenásledovalo v politickém vývoji slovenský scénář.
„Byla to tátova iniciativa. Já jsem se tomu nejdříve bránil, protože na rozdíl od táty politiku zas tak nesleduji. Samozřejmě se mě jako každého občana dotýká, a to primárně v oblastech, kterým se věnuji, což je kultura. Říkal jsem, že tomu nerozumím a že mi vlastně nepřijde úplně nosné a morálně správné, abych se k politice jakkoliv vyjadřoval. Pak mi ale řekl, že by mělo jít vlastně jen o jakési mobilizační video, pokus o výzvu, aby lidé šli k volbám. To si na druhou stranu dokážu sám před sebou obhájit, takže jsme to vnímali jako důležité. Mělo to poměrně velký ohlas, a ačkoliv to dopadlo, jak to dopadlo, třeba se někdo na poslední chvíli rozhodl, že k volbám půjde. Každý má právo mluvit o politice,“ uvedl Josef Trojan.
Mladí herci mohou, podle názoru Josefa Trojana, pociťovat jistou skepsi k tomu, zda je politici skutečně berou vážně a zda řeší jejich problémy, jako je například dostupné bydlení nebo klimatická krize. Politické dění mladí herci reflektují i skrze svou práci. Například v příběhu krasobruslaře Ondreje Nepely, kterého Trojan ztvárnil, vidí lidé na Slovensku paralelu se současným bojem jednotlivce proti systému a obávají se, že by se nesvoboda z minulosti mohla v blízké budoucnosti opakovat.
„Ze Slovenska mi chodí mnoho zpětných vazeb. Zejména po tom, co se stalo na Ficově přednášce, z níž studenti odešli – což na Slovensku zažehlo určitou jiskru – se pro některé lidi stal příběh krasobruslaře Nepely mobilizačním prvkem. Mají pocit, že je to příběh člověka, který oni sami žijí, nebo by mohli v blízké budoucnosti žít. Mám tedy spoustu takových krásných ohlasů. Je to velmi nosné pro současnou politickou situaci a možná i pro boj mladé generace na Slovensku. Určitě jde o téma jednotlivec versus systém, což je obecně námět mnoha filmů,“ řekl mladý umělec.
Bydlení a záchrana planety nejsou priority vlády současné ani té předchozí
Vysvětlil také, jaký je jeho vztah k sociálním sítím. „Mám pouze Facebook a myslím si, že tam je situace ohledně ventilování nenávisti nejvíce prekérní. Setkávám se s tím velmi často. Občas jsem měl tendenci rozklikávat si profily těchto lidí, abych se alespoň skrze jejich zeď pokusil zjistit, s kým mám tu čest a kdo mě to posílá na smrt, do zákopů a podobně,“ svěřil se Trojan.
Když si však člověk začne zjišťovat informace o trollích účtech a farmách a uvědomí si, co je pro tyto profily signifikantní: „Najednou zjistí, že naprostá většina z nich jsou prostě trollové. Díky tomu je možné se od toho určitým způsobem oprostit, aby vám to neubližovalo,“ vysvětlil herec.
Na otázku, zda politici berou mladou generaci vážně, odpověděl přímo, že neví. „Ale pokud jde o můj pocit z toho, jak politika funguje a zda se plní předvolební hesla – já bych byl především rád, kdybychom měli kde bydlet a kdybychom měli planetu, která nám nehoří pod nohama. To jsou témata, která podle mého vnímání nebyla prioritou ani pro minulou vládu, ani pro tu, která nastoupí nyní,“ míní Josef Trojan.
Duševní zdraví především
Dnešní generace mladých lidí podle něj odmítá nálepku, že je „příliš citlivá“. Mladí naopak vnímají svou schopnost mluvit o duševním zdraví a vnitřních frustracích jako nástroj, jak předejít vyhoření v pozdějším věku.
„Mladá generace bývá někdy pod palbou. Na jedné straně zaznívají konstatování, že vyrůstá v nejisté době, doprovázená určitým pochopením pro obrovský tlak, který zažívá. Na straně druhé se však objevují výtky, že je příliš citlivá a že jí jde hlavně o vlastní duševní pohodu. Samozřejmě nemůžete mluvit za všechny, ale řekněte mi – připadá vám to fér?“ zeptala se moderátorka.
„Mně to především nepřipadá vůbec pravdivé. Vlastně mě vždy fascinuje, co si lidé o mladé generaci myslí. To, že jsou mladí lidé citliví nebo schopni lépe pojmenovat, co se děje v jejich nitru, přece neznamená, že nepracují nebo že nemají stejně náročné směny jako ti, kteří o svých pocitech nemluví. Vždy mi to přišlo fascinující. Já sám jsem veřejně promluvil o tom, že mě trápí určitá psychická porucha, ale přitom žiju plnohodnotný život a pracuji ‚od nevidím do nevidím‘. Tyto předsudky mi proto přijdou úsměvné. Naopak mi připadá mnohem silnější, že kromě toho, že dokážeme pracovat stejně tvrdě jako generace před námi, se dokážeme věnovat i svému nitru. Díky tomu můžeme předejít vyhoření v padesáti letech nebo tomu, že bychom si své vnitřní frustrace vybíjeli tam, kde bychom neměli,“ přemítal Josef Trojan.
Na otázku, zda je prospěšné, že téma duševního zdraví již není tabu, zareagoval slovy: „Určitě. Tabuizovaná témata budou určitou skupinu obyvatel, kterých se týkají, vždy držet v ústraní a v kleštích. Odstraňování těchto tabu je důležité proto, abychom se všichni cítili svobodněji.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.