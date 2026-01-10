Trump může ohrozit existenci EU. Klvaňa přednesl scénář

Ředitel středoevropské pobočky Aspen Institute a autor knihy Svět podle Trumpa Tomáš Klvaňa zavítal do Českého rozhlasu a na otázku, zda NATO není Donaldu Trumpovi šumafuk, odpověděl zcela jasně. „To bezesporu je.“
„Ale většině lidí v Trumpově administrativě je v zásadě NATO ukradené,“ vyjádřil se o administrativě Donalda Trumpa.
Na druhé straně, i mezi americkými špičkami se podle Klvani najdou lidé, kteří budou Trumpovi rozmlouvat obsazení dánského Grónska, případně budou aktivně vystupovat proti takovému kroku.
Ale kdyby se něco takového opravdu rýsovalo, EU by se měla naučit mluvit jedním hlasem a zároveň s patřičným klackem v ruce prosazovat své zájmy.
„Dojde tedy k velkému tlaku tohle v Evropě udělat a protitlaku proti tomu, a to by ve svém důsledku mohlo ohrozit existenci jak Evropské unie, tak eura,“ prohlásil Klvaňa.
Proti tomu, aby EU vystupovala jednotně, bude postupovat především Rusko a bude podporovat ty politiky, kteří jednotnější vystupování EU odmítnou. Klvaňa o tom nepochybuje.
„Takže tady opravdu dochází k zásadnímu zlomu v tom západním světě. Ve Venezuele se dneska rozhoduje o širších a důležitějších věcech než jenom to, zda budou USA čerpat ropu z tamních ropných polích,“ upozornil Klvaňa.
Ve druhé polovině rozhovoru s Barborou Tachecí Klvaňa naznačil, že Trump může oslabit, protože se mu nedaří snížit inflaci, ale také se mu nedaří naplňovat očekávání svých voličů v kauze Epstein. Republikánští politici podle Klvani vidí, že Donald Trump není ve svém druhém funkčním období nijak zvlášť populární, z čehož pro ně plyne, že republikánská strana se v budoucnu musí vydat jinou než Trumpovou cestou.
