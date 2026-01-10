Trump může ohrozit existenci EU. Klvaňa přednesl scénář

10.01.2026 20:05 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Analytik Tomáš Klvaňa z University of New York in Prague má za to, že většině lidí v administrativě stávajícího prezidenta USA Donalda Trumpa je NATO naprosto ukradené. A z toho plyne řada dalších věcí. I pro Evropskou unii, která se podle Klvani může snažit posílit a začít se chovat jako mocnost. Ale pak je prý také možné, že Trumpovo počínání ohrozí samotnou existenci celé EU.

Trump může ohrozit existenci EU. Klvaňa přednesl scénář
Foto: Praha TV
Popisek: Tomáš Klvaňa jako host pořadu Horké téma

Ředitel středoevropské pobočky Aspen Institute a autor knihy Svět podle Trumpa Tomáš Klvaňa zavítal do Českého rozhlasu a na otázku, zda NATO není Donaldu Trumpovi šumafuk, odpověděl zcela jasně. „To bezesporu je.“

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

91%
7%
2%
hlasovalo: 43359 lidí
Klvaňa nepochybuje o tom, že v současné administrativě Donalda Trumpa jsou lidé, kteří sice NATO nezruší, ale rozhodně ho rádi paralyzují. „Ale nedá se říct, že by Amerika NATO nepotřebovala. Amerika bez NATO bude mnohem slabší. I když oni si to nemyslí. Amerika prostě alianci potřebuje,“ zdůraznil Klvaňa s tím, že Spojené státy mají po světě řadu vojenských základen, paleta zájmů Spojených států je velmi široká a bez síly spojenců se jim tyto zájmy budou prosazovat mnohem hůře. Tak to vidí Tomáš Klvaňa.

„Ale většině lidí v Trumpově administrativě je v zásadě NATO ukradené,“ vyjádřil se o administrativě Donalda Trumpa.

Na druhé straně, i mezi americkými špičkami se podle Klvani najdou lidé, kteří budou Trumpovi rozmlouvat obsazení dánského Grónska, případně budou aktivně vystupovat proti takovému kroku.

Ale kdyby se něco takového opravdu rýsovalo, EU by se měla naučit mluvit jedním hlasem a zároveň s patřičným klackem v ruce prosazovat své zájmy.

„Dojde tedy k velkému tlaku tohle v Evropě udělat a protitlaku proti tomu, a to by ve svém důsledku mohlo ohrozit existenci jak Evropské unie, tak eura,“ prohlásil Klvaňa.

Proti tomu, aby EU vystupovala jednotně, bude postupovat především Rusko a bude podporovat ty politiky, kteří jednotnější vystupování EU odmítnou. Klvaňa o tom nepochybuje.

„Takže tady opravdu dochází k zásadnímu zlomu v tom západním světě. Ve Venezuele se dneska rozhoduje o širších a důležitějších věcech než jenom to, zda budou USA čerpat ropu z tamních ropných polích,“ upozornil Klvaňa.

Ve druhé polovině rozhovoru s Barborou Tachecí Klvaňa naznačil, že Trump může oslabit, protože se mu nedaří snížit inflaci, ale také se mu nedaří naplňovat očekávání svých voličů v kauze Epstein. Republikánští politici podle Klvani vidí, že Donald Trump není ve svém druhém funkčním období nijak zvlášť populární, z čehož pro ně plyne, že republikánská strana se v budoucnu musí vydat jinou než Trumpovou cestou.

Psali jsme:

Vyoral k ukrajinské aktivistce: „Nikdo ji tu nedrží“
„Unést Putina.“ Britský ministr se neudržel. Ihned zasáhlo Německo
Írán v plamenech. Topolánek zuří, že se o tom v ČR mlčí
Zastřelená aktivistka v USA: Vzpomínky na George Floyda

 

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=ZpdLbDFe6QY

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČRo , Dánsko , ekonomika , EU , inflace , Klvaňa , Tachecí , USA , Grónsko , Venezuela , Trump

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Vidíte situaci podobně jako Tomáš Klvaňa?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

ČT vymáhá poplatky od neregistrovaných

Česká televize aktuálně rozesílá sdělení, kterým nutí občany, kteří stále nejsou registrováni jako její poplatníci, k přihlášení do evidence poplatníků ČT – tedy i ty občany, kteří nevlastní televizor, ale třeba jen mobilní telefon. ČT získává adresy neregistrovaných občanů porovnáváním seznamů odb...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zakázané potraviny při artritiděZakázané potraviny při artritidě Věk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítěVěk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítě

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„To je české vládní prohlášení, ne ukrajinské.“ Okamura řádil ve studiu

21:22 „To je české vládní prohlášení, ne ukrajinské.“ Okamura řádil ve studiu

V pořadu Za pět minut dvanáct se na televizi Nova střetli předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a pře…