Ministerstvo vnitra: Výběrové řízení na generálního ředitele České pošty

13.01.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Přihlášku je nutné na Ministerstvo vnitra doručit do 20. ledna 2026.

Foto: mvcr.cz
Popisek: Ministerstvo vnitra ČR

Nový generální ředitel České pošty musí mimo jiné splnit podmínku několikaleté praxe ve vrcholném managementu. Výhodou jsou zkušenosti v oblasti poskytování poštovních či telekomunikačních služeb. Přihlášku je nutné na Ministerstvo vnitra doručit do 20. ledna 2026.

Ministerstvo vnitra v roli zakladatele státního podniku vyhlašuje transparentní výběrové řízení na pozici generálního ředitele České pošty. Jedním z jeho hlavních úkolů bude řídit rozvoj podniku v návaznosti na probíhající transformaci.

Uzávěrka přihlášek je 20. ledna 2026, předpokládaný nástup nového generálního ředitele je březen 2026. Kandidát musí splňovat například minimálně tři roky praxe ve vrcholném managementu státního podniku či společnosti s majoritním podílem státu nebo minimálně pět let praxe ve statutárních orgánech či vrcholném managementu v jiné obchodní společnosti. Zkušenosti v oblasti poskytování poštovních či telekomunikačních služeb, případně služeb podobného charakteru jsou výhodou.

Kompletní znění výběrového řízení najdete ZDE.

Zdroje:

https://mv.gov.cz/clanek/ceska-posta-vyberove-rizeni-na-pozici-generalniho-reditele-ceske-posty.aspx

Přihlášku je nutné na Ministerstvo vnitra doručit do 20. ledna 2026.