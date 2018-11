Ministr vnitra vyhlásil výběrové řízení na post policejního prezidenta

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí, 12. listopadu 2018, vyhlásil výběrové řízení na post policejního prezidenta, který se uvolnil ke dni 1. listopadu 2018 odchodem Tomáše Tuhého. Zájemci se mohou do výběrového řízení přihlásit do 22. listopadu 2018.

Do nabídkového řízení pro uchazeče v 11. platové třídě, které probíhalo od 2. do 8. listopadu 2018, se nikdo z možných kandidátů nepřihlásil. Ministr vnitra tak přistoupil k vypsání transparentního výběrového řízení, z něhož by měl vzejít nový policejní prezident. „Policie si nemůže dovolit zůstat dlouho v provizoriu. Proto jsem se rozhodl vypsat výběrové řízení na nového policejního prezidenta. Ten musí mít jasný mandát i představu, jak pokračovat v rozvoji policie,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. Do výběrového řízení se uchazeči mohou přihlásit do 22. listopadu 2018. Poté ministr jmenuje výběrovou komisi, která přihlášky do výběrového řízení posoudí.

Do výběrového řízení se může dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, přihlásit příslušník, který má služební hodnost o jeden stupeň nižší, než je služební hodnost požadovaná pro volné služební místo. Zároveň vykonává službu v bezpečnostním sboru, jehož služební funkcionář výběrové řízení vyhlásil, nebo vykonává službu v jiném bezpečnostním sboru. Příslušník musí mít pro stanovené služební místo odpovídající vzdělání, požadovanou dobu trvání služebního poměru a podle závěru služebního hodnocení musí dosahovat alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby.

Samotné výběrové řízení je zveřejněno ve Věstníku Ministerstva vnitra a v Informačním systému OSM (obsazování služebních míst).

autor: Tisková zpráva