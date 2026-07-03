ÚZSVM: Předměty z pozůstalosti zamířily do muzejních sbírek

Při třídění zanechaných věcí objevili předměty, které měly nejen sběratelskou, ale i kulturní hodnotu.
V bytě se nacházel soubor dřevěných malovaných krušnohorských figurek, tzv. kuřáčků, a také funkční modely ze stavebnice Merkur včetně certifikátu, potvrzujícího český rekord za největší sbírku elektrických funkčních modelů, vyrobenou jedním člověkem.
Úřad se proto obrátil na Ministerstvo kultury, které následně určilo, že modely ze stavebnice Merkur převezme Moravské zemské muzeum v Brně a krušnohorské figurky Národní muzeum.
Díky pečlivému postupu zaměstnanců úřadu se podařilo uchovat cenné předměty pro muzejní sbírky.
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