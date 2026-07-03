ÚZSVM: Předměty z pozůstalosti zamířily do muzejních sbírek

03.07.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Neobvyklý případ odúmrti řešili pracovníci ÚZSVM v Plzni při vyklízení bytu v domě s pečovatelskou službou po zemřelém nájemci.

ÚZSVM: Předměty z pozůstalosti zamířily do muzejních sbírek
Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Při třídění zanechaných věcí objevili předměty, které měly nejen sběratelskou, ale i kulturní hodnotu.

V bytě se nacházel soubor dřevěných malovaných krušnohorských figurek, tzv. kuřáčků, a také funkční modely ze stavebnice Merkur včetně certifikátu, potvrzujícího český rekord za největší sbírku elektrických funkčních modelů, vyrobenou jedním člověkem.

Úřad se proto obrátil na Ministerstvo kultury, které následně určilo, že modely ze stavebnice Merkur převezme Moravské zemské muzeum v Brně a krušnohorské figurky Národní muzeum.

Díky pečlivému postupu zaměstnanců úřadu se podařilo uchovat cenné předměty pro muzejní sbírky.

Psali jsme:

ÚZSVM poslal na účet pro oběti trestných činů 197 milionů
ÚZSVM: Díky státním pozemkům může v Jeseníku začít výstavba bytových domů
ÚZSVM: Pardubický kraj získal budovu pro ubytování středoškolských studentů v Moravské Třebové
ÚZSVM získal územní rozhodnutí k rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

kraj Plzeňský , muzeum , ÚZSVM , TZ , pozůstalost

JUDr. Jeroným Tejc byl položen dotaz

Klobouk dolů

Pane ministře, podle mě jste rozhodl dobře, že jste zažaloval soudkyni, která svěřila dítě nebezpečnému otci, který ho zabil. Jaký trest soudkyni hrozí a hlavně bude moc soudit dál, když se dopustila takového fatálního selhání? Ještě proč jste s tou žalobou přišel až nyní? Že selhala je jasné od zač...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Přebytečná kila nemusí ženy trápit ani po padesátcePřebytečná kila nemusí ženy trápit ani po padesátce Cílená péče o střevní bakterie je nová metoda léčby úzkostíCílená péče o střevní bakterie je nová metoda léčby úzkostí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ÚZSVM: Předměty z pozůstalosti zamířily do muzejních sbírek

22:03 ÚZSVM: Předměty z pozůstalosti zamířily do muzejních sbírek

Neobvyklý případ odúmrti řešili pracovníci ÚZSVM v Plzni při vyklízení bytu v domě s pečovatelskou s…