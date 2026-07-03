Ministryně Mrázová: Investujeme i do modernizace bytových domů

04.07.2026 19:10 | Monitoring
autor: PV

Půl miliardy na zateplení a modernizaci, MMR a SFPI startují zvýhodněné úvěry pro bytové domy.

Ministryně Mrázová: Investujeme i do modernizace bytových domů
Foto: Zuzana Mrázová, FB
Popisek: Zuzana Mrázová

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) spolu se Státním fondem podpory investic (SFPI) spouštějí příjem žádostí do programu Úsporné bytové domy. Na podporu je vyčleněno 500 milionů korun a žádosti bude možné podávat od 7. července 2026 prostřednictvím Klientského portálu SFPI. O zvýhodněný úvěr mohou žádat vlastníci bytových domů, a to společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, další právnické osoby i fyzické osoby.

Program cílí na snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů na území celé České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Podporu lze využít výhradně na rekonstrukce již existujících objektů, nikoliv na novou výstavbu. Každý podpořený projekt musí přinést úsporu spotřeby energie nejméně o 20 % oproti stavu před zahájením realizace.

„Chceme, aby lidé nemuseli volit mezi kvalitním bydlením a vysokými účty za energie. Vedle podpory nové bytové výstavby proto investujeme v souladu s Programovým prohlášením vlády také do modernizace stávajících bytových domů. Zvýhodněné úvěry pomohou vlastníkům realizovat projekty, které dlouhodobě sníží energetické náklady na bydlení, posílí energetickou soběstačnost a zvýší kvalitu života obyvatel,“ říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.

Mgr. Zuzana Mrázová

  • ANO 2011
  • ministryně pro místní rozvoj
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„SFPI má více než pětadvacetileté zkušenosti s poskytováním úvěrů a dotací na bydlení. Díky průběžnému příjmu žádostí a jejich rychlému zpracování nabízíme žadatelům předvídatelný, transparentní a efektivní systém financování. Energetické úspory totiž dnes představují jednu z nejlepších investic do budoucnosti bytových domů,“ doplňuje ředitel SFPI Daniel Ryšávka.

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Program nabízí zvýhodněný úvěr až do výše 50 milionů korun na jeden bytový dům, a to až do 90 % způsobilých nákladů projektu. Úroková sazba odpovídá základní sazbě Evropské unie snížené pro Českou republiku až o tři procentní body. Aktuálně tedy vychází na 1 % a je fixní po celou dobu splácení. Maximální splatnost úvěru činí 20 let, přičemž mimořádné splátky i předčasné splacení jsou možné bez jakýchkoliv poplatků.

Podmínkou programu je, že projekt nesmí být ukončen před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory. Veškeré podpořené projekty musí být dokončeny nejpozději do 31. prosince 2032. Výše úvěru se pohybuje od 500 tisíc korun do 50 milionů korun, přičemž maximální podpora je omezena pravidly veřejné podpory de minimis.

Výhody programu Úsporné bytové domy:

  • mohou žádat všichni vlastníci či spoluvlastníci bytových domů (např. i obce)
  • na jeden bytový dům lze poskytnout úvěr až 50 milionů korun
  • vyplácení podpory probíhá na základě předložených dokladů přímo na účet zhotovitele
  • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků
  • do uznatelných nákladů lze zahrnout i pořízení dobíjecí stanice pro elektrovozidla, digitalizaci budovy, výměnu výtahů, modernizaci osvětlení společných prostor, připojení na dálkové vytápění nebo chlazení a zelené střechy.

Kompletní přehled aktivit, na které je možné podporu z programu čerpat, a další informace k programu najdete ZDE.

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https://sfpi.cz

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Článek obsahuje štítky

bydlení , MMR , modernizace , ANO , SFPI , Mrázová

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