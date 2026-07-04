Vážení přátelé, Volodymyr Zelenskyj zrušil na Ukrajině ochranu ruskému jazyku v rozporu s Evropskou chartou ochrany menšinových jazyků podle smlouvy Rady Evropy, kterou Ukrajina ratifikovala.
Zelenskyj také podpořil převezení ostatků nacisty Melnyka na Ukrajinu a jeho pohřbení za okázalých státních poct. Protestovalo Polsko, protestuje Izrael.
Na Ukrajině jsou desítky památníků a pamětních desek k oslavě nacistů. Ve Lvově se konají nacistické pochodňové průvody.
Již brzoy po Majdanu byly zakázány politické strany, média a organizace, odporující nastupující diktatuře. A tak dále.
Ale to zřejmě nepřekáží zamýšlenému přijetí Ukrajiny do Evropské unie. Nepřekáží to dodávce zbraní a munice ani gigantickým finančním darům, které končí u západních zbrojovek a v rozsáhlé ukrajinské korupci.
Co to vypovídá o Evropské unii? Že směřuje k ukrajinizaci, k totalitě!
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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