AfD potvrdila své vedení. Antifa blokádu zaspala

04.07.2026 21:40 | Zprávy
autor: Jakub Vosáhlo

Momentálně nejsilnější německá opoziční strana – Alternativa pro Německo (AfD) svolala do Erfurtu svůj sjezd a levicoví radikálové na to konto vyrazili do útoku. Zdá se, že nařezáno dostali i novináři, kteří chtěli o protestech proti AfD. Delegáti však levicové radikály, kteří hrozili i tím, že na ně budou házet zápalné lahve, přechytračili.

AfD potvrdila své vedení. Antifa blokádu zaspala
Foto: Facebook Alice Weidel
Popisek: Nové vedení AfD

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Momentálně nejsilnější opoziční strana našich západních sousedů – Alternativa pro Německo (AfD) – pořádá v Erfurtu konferenci. Levicoví radikálové byli připraveni blokovat místo sjezdu a napadat účastníky diskuse. V německých médiích se rozjela debata, zda je takový přístup v pořádku, nebo mají i politici AfD právo se svobodně vyjadřovat.

Levicoví radikálové skutečně vyrazili do Erfurtu a videa kolující po sociálních sítích naznačují, že nakládačku dostali novináři, kteří chtěli o protestu napsat zprávy. Šéfredaktor serveru Apollo News Max Mannhart poznamenal, že levicoví radikálové zbili tři jeho kolegy.

„Tři reportéři z Apollo News byli v Erfurtu vyhnáni z demonstrace Antify a zbiti. Když natáčeli demonstraci, byli pronásledováni asi tuctem osob a sraženi k zemi. Když leželi na zemi, opakovaně do nich kopali. Kopali je i do hlavy. Teprve příchod policistů všechno ukončil. Kolegy na místě ošetřili záchranáři. Ošetřovali tržné rány na hlavě, šrámy, modřiny,“ napsal na sociální síti X Max Mannhart.

 

 

Řada delegátů AfD se však střetu s radikály vyhnula. Dorazili na místo jednání opravdu hodně brzy. Přivstali si a dostali se na jednání mnohem dřív, než se protestující stačili shromáždit. „Problémem těch nemytých, levicově-zeleně zapáchajících ponožek v Erfurtu jsou fa*istické pracovní doby – brzké vstávání je úhlavním nepřítelem marxismu,“ padlo k tématu taktéž na sociálních sítích.

Server Mitteldeutscher Rundfunk upozornil, že na protesty do Erfurtu se sjelo na 30 tisíc lidí a podle policie probíhá většina protestních akcí v poklidu. Podle policejního mluvčího Patricka Martina došlo u některých barikád pouze k menším potyčkám, které si v některých případech vyžádaly použití pepřového spreje.

Ke zvláštní události však podle nejčtenějšího německého deníku Bild došlo i v jednacím sále. Během jednání delegátů sjezdu AfD se prý sálem rozezněla známá melodie ze slavné filmové série Hvězdné války. Melodie odkazující k temné postavě filmové ságy. K Darthu Vaderovi.

Protestů se zůčastnily tisíce aktivistů, včetně známých tváří levicového nebo klimatického hnutí. Po poledni několik radikálů napadlo štáb webu Apollo News, který je názorově považován za hranu mezi mainstreamem a alternativou. 

Po dvacáté hodině durynská policie informovala: Dosud bylo zaznamenáno 48 trestných činů a 11 správních deliktů. Vyšetřování stále probíhá. V souvislosti se shromážděními utrpělo několik zástupců médií lehká zranění. Bylo zahájeno vyšetřování.

Potřebujeme být lidovou stranou

Na samotném Parteitagu vše podle novinářů probíhalo v klidu a profesionálně. Strana, která v minulých letech vystavovala na odiv spíše zakladatelskou energii, která se občas měnila v chaos, se předvedla jako státotvorný lídr průzkumů.

AfD již dříve přijala německou zvyklost vedoucího tandemu spolupředsedů, z nichž jedním je muž a druhým žena. Alice Weidelová, která v minulých letech Timo Chrupallu poměrně jasně zastiňovala, obhájila mandát s 81 procenty hlasů. Její kolega, který před dvěma lety v Essenu získal podobnou podporu, nyní obdržel pouze sedmdesát procent hlasů. Sám to glosoval, jak je v Německu časté, fotbalovou terminologií: Nevyhrál jsem 2:0, ale 2:1. 

Delegáty pozdravl Björn Hocke, předseda pořadatelské zemské organizace AfD Durynsko. Právě tento prostořeký radikál je používán jako nejčastější důkaz antisystémovosti a hrozby Alternativy. Letos sklidil spíše vlažný potlesk. Může jej však těšit, že do vedení byl zvolen jeho spojenec Stefan Möller. 

Hvězdou byl ovšem Ulrich Siegmund ze sousedního Saska- Anhaltska. V jedné ze zemí bývalé NDR se v září konají volby a charismatický pětatřicetiletý poslanec vede kampaň ještě výše, než se stalo v posledních letech v této části Německa pro AfD standardem. Průzkumy mu predikují více cež 40 procent a absolutní většinu, se kterou padají úvahy o koalici všech proti modrým", ke které vládní CDU pravidelně nabádá levice. 

Jinak se ale strana snažila působit profesionálně. Média si všímají úspěchu Svena Tritschera, který nabádal: Pojďme se společně zlepšit a modernizovat stranu; konečně potřebujeme struktury hodné lidové strany". Lidová strana, Volkspartei, přitom v německém kontextu znamená seriozní a akceptovatelná partaj, která nedělá nepředvídatelné kousky.  

S tím porazil původně favorizovaného kandidáta, který před delegáty vystoupil s kritikou německé fotbalové reprezentace za porážku s Paraguají. 

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Německo , policie , protest , x , demonsterace , Bild , AfD , Erfurt , MDR , Star Wars

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