STAN načetl „lex ucpinos“. A propukla debata o chlastu a kokeši

Při schvalování novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny se ve čtvrtek 3. července rozpoutala nečekaně živá a místy absurdní debata o konzumaci alkoholu a jiných návykových látek v dolní komoře parlamentu. Pozměňovací návrh poslanců hnutí STAN, kterému se přezdívalo „lex ucpinos“ nebo „lex střízlivost“, nakonec neuspěl. Pro hlasovalo 47 poslanců, proti 48 a 36 se zdrželo.
Poslanec STAN Jan Papajanovský předložil návrh, o němž hovořil jako o „lex střízlivost neboli iniciativa Střízlivá Sněmovna“. Potřebnost jeho přijetí odůvodnil slovy: „Pozměňovací návrh jsme s kolegy předložili, protože alkohol je objektivně v této a asi i v předcházejících Poslaneckých sněmovnách problémem. Konzumuje se tady, a to i během jednání. Pokud někdo říká, že nic takového nikdy nezažil, že nikdy nic takového neviděl, tak tady zřejmě chodí s klapkami před očima, protože to se tady prostě děje.“
Zmínil, že Sněmovna jako instituce nemá u veřejnosti dobrou pověst. „Tuším, že povolání poslance stále vévodí pořadí žebříčku nejdůvěryhodnějších profesí, ale ne na 1. místě... Nebo vlastně ano, ale na 1. místě odzadu. Máme-li tohle změnit a máme-li ze Sněmovny udělat důvěryhodnou, řekl bych civilní instituci, potřebujeme ji přiblížit lidem. Proto jsme navrhli lex střízlivost,“ vysvětlil politik.
Dále také řekl: „Tedy navrhujeme stanovit povinnost chodit do práce střízliví, bez vlivu alkoholu nebo jiných návykových látek. Na zaměstnance se ta pravidla vztahují z dobrých důvodů. Zaměstnanec, který je pod vlivem, nezvládá svoji práci vykonávat dostatečně dobře. A poslanec nebo poslankyně? Ten taky svoji práci pochopitelně nemůže vykonávat dostatečně dobře, pokud není střízlivý. Veřejnost má v názoru na tento náš návrh jasno.“
Návrh označil za „antipapalášský“, má prý Sněmovnu přiblížit lidem. Citoval vzkaz od občanky, která návrh podporuje. „My také v zaměstnání nepijeme. Není normální, že o našich zákonech budou hlasovat lidé, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Řízení čehokoliv, natož státu, by se mělo odehrávat za střízliva.“
Zamyslel se také nad tím, že ve volném čase si poslanci samozřejmě něco dát mohou. „To jim nikdo nezakazuje. Jsou to taky jenom lidi,“ sdělil Papajanovský.
„Střízlivá Sněmovna může být moderní Sněmovnou,“ naléhal ve svém vystoupení.
Poslouchat Papajanovského ve střízlivém stavu nejde
Poslanec Pavel Růžička (ANO) reagoval slovy, že poslouchat Papajanovského ve střízlivém stavu nejde. „To potřebuju mít minimálně 1,5 promile, abych taková esa, jako jste vy, tady vůbec byl schopný schroupnout,“ vyjádřil se v nadsázce.
STAN navrhoval zavést povinnost účasti na jednáních ve střízlivém stavu a zakázat nejen alkohol, ale i další návykové látky. Za porušení mělo hrozit vykázání ze sálu a disciplinární řízení. Autoři vycházeli z principů zákoníku práce, který podobná omezení u zaměstnanců zná, a argumentovali, že poslanci by měli jít veřejnosti příkladem. „Ukažme lidem, že normální je nechlastat,“ prohlásila poslankyně Ester Weimerová (STAN). Podle ní je na některých schůzích vidět snížená sebekontrola poslanců.
Debata však rychle nabrala bizarní obrátky. Proti návrhu se ostře postavil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé sobě). „Já jsem prakticky abstinent, piji velmi zřídka,“ vysvětlil člen Babišovy vlády. Potom zmínil, že vedle kanceláře bývalé předsedkyně Poslanecké sněmovny byl nalezen kokain. „Občas jsem dokonce z oken tady – nevím odkud – cítil marihuanu,“ dodal Šťastný.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
Potom se zamyslel nad praktickou stránkou věci: „Já nevím, jak ten chudák předsedající to má zjišťovat. Jestli má pak tady dělat krevní testy nebo chodit tady s alkoholtesterem testerem nebo se budou pak odebírat vlasy těm poslancům a poslankyním na drogy… Tady vidím kolegu bez vlasů – tak ten se chce vyhnout.“
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„Není větší abstinent tady ve Sněmovně, než jsem já. To nikdo nezpochybní, doufám. Nikdo jste mě nikdy neviděl tady pít alkohol. Mám s tím docela problém, protože člověk je, já bych řekl, sociálně vyčleněn z různých akcí, rautů a podobně. Já tam piju svoji citronádu, vy si tam dáváte ty sklínky. Včera jsme tady slavnostně předávali nějaké ceny, já jsem dostal bezalkoholový sekt,“ sdělil místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO).
Návrh označil za absurdní. „Jak já to budu kontrolovat? Já budu říkat, mám dojem, že někdo je podnapilý? Jak já to budu dělat? Řekněte mi ten návod, jak já to mám dělat, abyste mě pak neobvinili, že nadržuju někomu, že někoho, kdo se motal, tak nechám být, a někoho, kdo mluvil z cesty, tak naopak já budu kontrolovat. Řekněte mi v praxi, jak to mám dělat?“ naléhal na kolegy.
„Musím říct, že z mého pohledu pan místopředseda kdysi míval úroveň, jde to trošku dolů. Přidal bych se k tomu, že na vlasy opatrně,“ reagoval poslanec STAN Jan Berki. A přiznal se: „Ze mě se stal abstinent, ale až poté, co jsem viděl, co to dělá s některými kolegy.“
Do debaty se vložili i Piráti, jejichž předseda Zdeněk Hřib uvedl, že když je někdo pod vlivem návykových látek, těžko může řádně vykonávat mandát. Naopak někteří poslanci ANO, jako Berenika Peštová a Hubert Lang, návrh označili za populistický.
Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá řekla, že ho podpoří jen jako symbol, přestože je bezzubý.
„Představa toho, že zákony mají být symbolem něčeho, je podle mě strašný omyl,“ řekl šéf klubu ODS Marek Benda. Nikdo podle něj nemá právo diktovat poslancům, jak mají vykonávat mandát – to přísluší jen voličům. Lidovec Marek Výborný kolegům sdělil, že řeší úplné nesmysly a všichni jsou dospělí, takže by se měli chovat odpovědně.
Návrh STAN nakonec Sněmovna odmítla. Poslanci budou moci i nadále jednat bez zákazu požívání alkoholu a drog.
Disciplínu si předpisy na svých poslancích musí vynucovat dozimetrický STAN
Poslanec Josef Nerušil (SPD) později objasnil, že hlasoval proti tomuto „dobroserskému“ návrhu.
„A hrdě se k tomu hlásím. Disciplínu si předpisy na svých poslancích musí možná vynucovat dozimetrický STAN, který ostatně proslul koksem v zadku. V SPD však stačilo, že jsme si na počátku volebního období ujasnili, že schůze našeho klubu musí být efektivní a že nikdo není zvědavej na nějaké alkoholem rozmělněné řeči. A všichni pochopili, oč jde,“ napsal na svém facebookovém účtu.
Jediný, komu by tento předpis posloužil, by podle něj byli liberální novináři, jejichž pravidelnou kratochvílí by bylo nahánění poslanců s alkoholtestrem. „Těch dezolátních samozřejmě. Už to vidím: "pane poslanče, vy nám nechcete dýchnout dobrovolně? Máte k tomu nějaký důvod? Když ne, proč nám tedy odmítáte dýchnout." A pak barvitě vylíčená reportáž, s dotazy na předsedu, co říká na to, že jim dotyčný odmítl dýchnout (tedy poskytnout content). Ne. Když už mi někdo dělá na hlavu, nepotřebuji ještě, aby mi to teklo do očí,“ uzavřel své vyjádření.
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