Youtuber objasnil národu: Pilířem poplatků za ČT je solidarita

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Fritscher ve svém aktuálně hojně šířeném videu dění kolem ČT a ČRo označil za „šílenou debatu“. „Z veřejnoprávní televize odchází řada výrazných tváří, útoky ze strany politiků se stupňují a jsou čím dál osobnější. Do ulic vyrážejí desítky tisíc lidí, čím dál hlasitěji se hovoří o stávce a samozvaní strážci demokracie píší dlouhé statusy o jejím blížícím se konci,“ popsal.
Lidem poté tvůrce – který svou úspěšnou tvorbu postavil na internetové platformě YouTube, kde jej sleduje přes 317 tisíc lidí – vysvětlil roli médií a poznamenal, že by měla pokládat kritické otázky, ověřovat fakta, zasazovat do kontextu, což se podle něj „v poslední době některým politikům přestává líbit“.
Je Petr Macinka arogantní?
Samotná veřejnoprávní média pak Fritscher svým sledujícím představil jakožto „média nás všech“. „Na jejich provoz se skládáme všichni společně prostřednictvím takzvaných koncesionářských poplatků,“ dodává hned vzápětí a lidem připomíná, že ČT a ČRo posílají měsíčně české domácnosti 205 korun.
„Za cenu, která je mimochodem nižší než měsíční předplatné Netflixu, následně dostáváme 5 televizních kanálů, 26 rozhlasových stanic, dva zpravodajské weby, nekonečné online archivy, hromadu vzdělávacích materiálů a koňskou dávku cimbálovky a Zdeňka Izera pravidelně každý rok na Silvestra,“ podotýká ke koncesionářským poplatkům, které nyní musí povinně platit naprostá většina domácností.
Právě „proč si tohle všechno musíme povinně platit“ je otázka, na niž se snaží odpovědět i on sám. Zmiňuje, že ČT hospodaří s mnohem větším balíkem financí nežli ostatní komerční stanice, avšak „na rozdíl od nich má Česká televize řadu povinností a vyrábí stovky pořadů, které by Nova s Primou v životě nevyráběla“.
Profesionální tvůrce youtubových videí odpovídá, že „jedním z pilířů“ toho, proč si veřejnoprávní média platíme všichni, je „solidarita“. „Jasně že nesledujeme a neposloucháme všechno, veřejnoprávní média si ale platíme proto, aby tvořila něco pro každého,“ míní.
Loňské zvýšení koncesionářských poplatků pak hodnotí coby „mírné zvýšení o pár korun“ a tvrdí, že ČT šetřila již 18 let, jelikož předtím nedošlo ke zvyšování poplatků. Dodává však, že lidé mají právo ptát se, zda s jejich penězi hospodaří instituce správně, a odkazuje na to, jak vypadají často zcela zcenzurované smlouvy ČT a ČRo v registru smluv.
Fritscher uvedl, že to hlavní, o co se dle něj hraje, je zpravodajství, a podíval se na financování médií ve zbytku Evropy. „Faktem je, že i přes financování ze státního rozpočtu si dokázala veřejnoprávní média v řadě států zachovat poměrně vysokou důvěryhodnost. Nejdůvěryhodnějším zdrojem zůstávají pro občany ve více než polovině z těchto evropských zemí,“ pravil.
Existují však prý i „odstrašující případy“ – dle youtubera třeba u našich velmi blízkých sousedů. Ukázkovým příkladem je dle něj Maďarsko, kde se měla veřejnoprávní média stát Orbánovou „hlásnou troubou“, a velmi podobný scénář se měl odehrát i v Polsku.
Tvůrce – který kromě úspěšného podnikání na YouTube v minulosti tvořil i pro Český rozhlas a stojí za podcastem Filtr, jenž prováděl posluchače světem médií a sociálních sítí a jehož natáčení se zúčastnil i se svým kolegou Karlem Kovářem, tvořícím pod přezdívkou Kovy – se kvůli věci také opřel do ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé).
„Ministr Klempíř se do přípravy nového zákona ponořil po svém a poměrně nemoderně se rozhodl obejít zajeté pořádky. Až na drobné výjimky se rozhodl obejít jak odbornou veřejnost, tak samotná média. Nevznikla žádná pracovní skupina, jak to bývá u podobných zákonů běžné, a zpětnou vazbu, která se hrnula z různých stran politického spektra, minimálně dle veřejných prohlášení na ministerstvu nějak nebrali v potaz,“ kritizoval a Klempířovi spílal i za to, že se setkal se slovenskou ministryní Martinou Šimkovičovou.
Upozornil, že Klempířův návrh vyvolal výtky i uvnitř koalice a ta se nakonec rozhodla akorát pro změnu ve financování.
Transakční úspory, které tento krok přinese, například skrze to, že již nebude nutné platit více než čtvrt miliardy za výběr poplatků přes Českou poštu, pak Fritscher nespatřuje. Tvrdí, že když se prý „nad tím trochu zamyslíte“, tak vláda dle něj lidem neušetřila peníze a „o žádné ušetření nejde“. Naopak podle něj mají občané zaplatit víc, jelikož míní, že se kvůli jejich financování bude navyšovat státní dluh.
Zmínil však i opozici a připomenul, že ODS či Piráti měly dříve zrušení koncesionářských poplatků ve svých programech. „To, že teď teatrálně obstruují a blokují jednání Sněmovny, se vzhledem k tomu všemu kolem nedá brát jako nic víc než prázdná politická hra na voliče,“ zaznívá ve videu s více než 124 tisíci zhlédnutími.
Celé video můžete zhlédnout zde:
V komentářích se sešli lidé s různými pohledy. „No... upřímně jsem si ani nedokázal představit, co za těch 205 Kč platím... Je mi líto, že jsem doposud byl proti ČT... Nyní vidím, že jsem se strašně moc mýlil a vůbec nechápal celou tuhle situaci... Děkuji ti, žes mi to vysvětlil… A nejen mně, ale nám všem. Doufám teď nyní, že to ostatní taky pochopí,“ napsal jeden z komentujících.
Další však podotkl, že jej výzva k solidaritě příliš nepřesvědčila. „Osobně nesnáším, když se někdo ohání slovem solidarita, a přitom chce používat zdroje obstarané pod hrozbou násilí,“ vzkázal youtuberovi.
A padl i nápad na třetí možnost financování, která nezatíží ani státní rozpočet: „Ať Česká televize klidně dál existuje, poplatky jsou dobrovolné a podle toho, kolik na poplatcích vyberou, tak budou fungovat.“ „Problém bude vyřešenej,“ zaznělo.
Vláda projednala návrh nového zákona o financování médií veřejné služby v polovině června, přičemž podpořila, aby Česká televize a Český rozhlas nadále nevybíraly peníze od lidí napřímo formou koncesionářských poplatků, nýbrž aby se jejich hlavním finančním zdrojem stal příspěvek ze státního rozpočtu. Návrh počítá pro příští rok s fixní částkou pro Českou televizi ve výši 5,740 miliardy a 2,065 miliardy pro Český rozhlas. Zavést se má mechanismus automatické valorizace příspěvku při překročení kumulované roční míry inflace o deset procentních bodů. Hospodaření s majetkem České televize a Českého rozhlasu má navíc dle návrhu vlády kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad.
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