NCOZ: Daně byly kráceny o stovky milionů

Z dosavadních výsledků vyšetřování vyplývá, že tři obviněné osoby měly dovážet do České republiky pohonné hmoty z Německa od dodavatele se sídlem na Britských Panenských ostrovech. Prostřednictvím sedmi různých společností, které při dovozu zaplatily spotřební daň, ale nepřiznaly a také nezaplatily DPH, měly postupně dovezené pohonné hmoty prodávat dalším subjektům za cenu, která by však reálně nepostačovala ani k pokrytí nákladů na nákup zboží a zaplacení daní. Policisté zjistili, že tímto způsobem mělo být dovezeno v průběhu roku 2012 do České republiky 44.125.243 litrů pohonných hmot.

Trojice obviněných osob přímo řídila několik společností (jednatelé, statutární zástupci) dovážejících pohonné hmoty. Jiné firmy tito obvinění manažeři měli ovládat prostřednictvím nastrčených osob tzv. bílých koní. Na legalizaci výnosů z trestné činnosti se měli podíleti s další dnes již také obviněnou osobou.

Trestní stíhání čtyř osob je vedeno na svobodě.

Případ s názvem Produkt dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.

autor: Tisková zpráva