NPÚ: Výstavu VLTAVA slavná & splavná zhlédlo více než 40 tisíc návštěvníků

Největší zájem byl během vánočních svátků a po Novém roce. Nejvíc lidí v jednom dni, konkrétně 1 287, přišlo 2. ledna. Mimořádný zájem byl o doprovodný program pro školy a o kurátorské prohlídky.
Děti, studenti nebo senioři tvořili takřka polovinu návštěvníků výstavy. Bezmála 3 tisíce lidí pak využily rodinných vstupenek. Součástí výstavy byla herní zóna, kde mohli nejmenší návštěvníci hrát hry, plnit úkoly a objevovat řeku hravou formou. Speciální edukační program pro školy absolvovalo celkem 85 tříd z celé České republiky. Na komentované prohlídky výstavy s kurátory přišlo celkem takřka 500 zájemců.
Výstava VLTAVA slavná & splavná díky pečlivě vybraným exponátům představila řeku Vltavu jako živý symbol naší národní identity a její význam v dějinách, umění i v každodenním životě. Návštěvníci mohli vidět vzácné literární památky a archivní dokumenty ze 13. století, výtvarná a technická díla, předměty spojené s významnými osobnostmi i kulturními fenomény, které formovaly obraz řeky.
Výstava VLTAVA slavná & splavná, organizovaná Národním památkovým ústavem a Správou Pražského hradu ve spolupráci s předními institucemi zřizovanými Ministerstvem kultury, se konala v Jízdárně Pražského hradu od 5. září 2025 do 4. ledna 2026.
