Nadace ČEZ a dvě nové ovocné aleje u obce Chmelná

Ty byly vysazeny prakticky před rokem podél polní cesty, která začíná u silnice na Jeníkov a vede až k obci Borovnice. Stejnou pozvánku využila obec i letos, ovšem s datumem 28.3. a s tím, že výsadba dalšího stromořadí proběhne kolem cest ke studánce a k "Pravonsku". Rovněž skladba dřevin je jiná. Lípy jsou jenom dvě, zbytek tvoří ovocné stromy, a to 15 slivoní, 15 jabloní, 11 třešní a 14 hrušní. Stejně jako vloni, získala obec od Nadace ČEZ i na letošní jarní výsadbu 150 000 korun v rámci grantu Stromy.
„Pokračujeme tak s výsadbou plánovaných alejí podél polních cest, s níž jsme započali po změně územního plánu. Hlavním naším cílem je zpestření biodiverzity krajiny, kterou oživíme novou zelení. Rovněž se zpevní hranice mezi cestami a přilehlými poli, do krajiny se vnese i více stínu, neboť výsadba navazuje na stávající dřeviny. Stromy budou rovněž snižovat prašnost a také zadržovat vodu. V jejich korunách určitě najde úkryt rozličné ptactvo a užitečný hmyz,“ říká Tomáš Martínek, starosta Chmelné.
Vzdálenost mezi jednotlivými vysazenými stromy je deset metrů. Až dosáhnou patřičné výšky a zkošatí jim koruny, poskytnou nejen potřebný stín, ale i plody. „Část cest, navazuje na vesnici, a dále pokračují volnou krajinou podél polí až k přilehlým lesům. Jsou proto hojně využívány zemědělci, jejich požadavky na umístění vjezdů na pole byly zahrnuty do výsadbového plánu, i obyvateli k pěší turistice. Hlavně ti jistě ocení, že se mohou vydat na procházky stíněnými místy a zároveň si nasbírat trochu ovoce, jímž se občerství či případně ho jinak doma zužitkují,“ dodal ještě starosta s tím, že o následnou péči vysazených stromů se postarají místní spolky.
Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a obecních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru, prachu či hluku.
Od roku 2011 se díky grantu Stromy podařilo vysadit kolem 150 000 dřevin za téměř 114 milionů korun. Například jen v loňském roce byly nadací podpořeny celkem 132 projekty za více než 14 milionů korun, což celkem obnáší 10 842 kusy dřevin. Ve Středočeském kraji to bylo 23 projektů za 2 467 263 korun. Letošní jarní výsadba nové zeleně v rámci grantu Stromy probíhá ve středních Čechách na třinácti místech. Nadace ČEZ přitom mezi žadatele přerozdělila bez pár drobných 1 344 300 korun.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony.
