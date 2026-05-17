Dotační skandál Šimečkových přepisuje slovenskou politickou mapu

K pochybením při čerpání dotací došlo v občanském sdružení Projekt Fórum, které je spojené s Martou Šimečkovou, matkou předsedy Progresivního Slovenska (PS) Michala Šimečky. Některá zjištění však naznačují, že za samotným „odklonem“ peněz stojí ještě někdo jiný. Premiér Robert Fico (Smer-SD) hovoří o „podvodu jako hrom“.
Kauza se už začíná projevovat v preferencích opoziční strany. Podle nejnovějšího průzkumu agentury NMS z května 2026 klesla podpora PS z 23 procent na současných 19,8 procenta. Část voličů přechází k jiným opozičním subjektům.
Občanské sdružení Projekt Fórum, které dlouhodobě organizovalo mezinárodní diskusní platformu Středoevropské fórum, čelí vážným obviněním z finančních nesrovnalostí. Podle auditů a vyšetřování měly být tytéž faktury několikrát vyúčtovány, což vedlo k podezření ze subvenčního podvodu s možnou škodou kolem 140 tisíc eur.
Zakladatelka sdružení Marta Šimečková pochybení v účetnictví a duplicitní faktury přiznala, odmítla však, že by se na projektu obohatila. Naopak uvedla, že do něj vložila vlastní dědictví. Jako ředitelka sdružení přijala osobní odpovědnost za nedostatečný dohled a deklarovala připravenost nést právní následky. Dokumentaci zveřejnila.
Nejzávažnější podezření se týkají bankovních výpisů předkládaných státním institucím, které se neshodují s originály z banky. Šimečková tvrdí, že o úpravách nevěděla a dokumenty jí poskytovala dlouholetá spolupracovnice Andrea Puková, na kterou nyní po zpětné kontrole míří hlavní podezření.
Platby za telefony, elektřinu v rodinném domě i věřitelům
Podezření přinesly informace o platbách z účtu sdružení. Projekt Fórum hradil mobilní telefon, který používá Michal Šimečka. Číslo telefonu bylo původně evidováno na jeho babičku Soňu Čechovou. „Po smrti své babičky, která zemřela v roce 2007, jsem si ze sentimentálních důvodů nechal její číslo. Byl jsem student a rodiče mi řekli, že mi budou platit mobil. Zjevně moje máma toto číslo napsala na občanské sdružení,“ uvedl lídr PS s tím, že se to nemělo stát. Sdružení platilo telefony i dalším rodinným příslušníkům včetně otce Martina M. Šimečky.
Podle původních výpisů sdružení hradilo i jiné výdaje spojené s rodinou, například elektřinu v rodinném domě v Trnávce. Ve výpisech se nacházel i převod ve výši zhruba 2 038 eur označený jako „exekuce Marta“. Prostředky putovaly na účet Andrey Pukové, odkud pravděpodobně směřovaly dále na uhrazení závazků vůči věřitelům. Platba 3 500 eur směřovala na účet Pukové s poznámkou „Marta daně“. Z účtu odešla také platba ve výši 5 097 eur pro Hotel Arcadia a v červnu 2020 měl být proveden výběr tisíc eur v hotovosti.
Petr Martan
Lídr PS kauzu označil za politicky motivovanou s cílem zdiskreditovat opozici. Tvrdí, že sdružení půjčil peníze, které mu byly částečně vráceny. „Pokud jde o mě, nejsem si vědom toho, že by byly z účtu Projektu Fórum placeny jakékoli mé výdaje nad rámec plateb za mobilní telefon před cca 14 lety,“ tvrdí Šimečka.
Na konci letošního dubna rozsáhlý post na síti X. „Nadace Zastavme korupci prokázala, že Kriminální úřad finanční správy (KÚFS) zneužíval své pravomoci a nezákonně vstupoval do vyúčtování a účtů mé matky a Projektu Fórum. Založili na ni dokonce samostatný spis ‚Smotánka‘. Nadace Zastavme korupci kvůli tomu na KÚFS podává i trestní oznámení a označuje ho za nástroj politické objednávky,“ uvedl Šimečka.
1?? Nadácia Zastavme korupciu dnes preukázala, že Kriminálny úrad Finančnej správy (KÚFS) zneužíval svoje právomoci a nezákonne vstupoval do vyúčtovaní a účtov mojej mamy a Projektu Fórum. Založili na ňu dokonca samostatný spis "Smotánka". Nadácia Zastavme korupciu kvôli tomu na…— Michal Šimečka (@MSimecka) April 27, 2026
Dále uvedl, že součástí textu je informace, že Projektu Fórum v prosinci 2019 půjčil 5200 eur a sdružení mu v červnu 2021 vrátilo pět tisíc eur, což mají potvrzovat i výpisy z účtu. „Je to jediná finanční transakce, kterou mezi mnou a Projektem Fórum eviduji, a dokládá, že jsem z Projektu Fórum neprofitoval, naopak, ještě jsem mu 200 eur dal,“ zdůraznil politik.
Jeho matku prý měli lustrovat nezákonně.
4?? Celý text Nadácie Zastavme korupciu o nezákonnom lustrovaní mojej mamy a Projektu Fórum nájdete tu: https://t.co/NlsXEv93LU pic.twitter.com/JrC5omE4my— Michal Šimečka (@MSimecka) April 27, 2026
Fico: Podvodnice a příživnice
Nadace Zastavme korupci upozornila na nesrovnalosti, zároveň však kritizovala i postup finančních orgánů. Deník SME následně získal oficiální výpisy z banky a porovnal je s těmi, které dodala Andrea Puková. Dokumenty z let 2020 až 2022 se zásadně neshodují.
Podle oficiálního výpisu z banky na účet hotelu Arcadia odešlo pouhých 4 097 eur (místo uváděných 5 097 eur). Klíčové je zjištění, že výběr v hotovosti nerealizovala Šimečková, ale právě Andrea Puková, a nevybrala tisíc, ale rovnou deset tisíc eur. Podobných nesrovnalostí je mezi oběma dokumenty více.
Premiér Robert Fico již dříve Šimečkovou i Pukovou označil za „podvodnice a příživnice“. Celá kauza dále pokračuje vyšetřováním policie a Finanční správy SR. „Nechci se vymaňovat ze své zodpovědnosti a jsem připravena za všechna selhání nést právní následky,“ řekla Šimečková.
