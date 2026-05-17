„Poklonkování Čechů před Němci“. Klempíř vytočil Baxu

Debata o sudetoněmeckém sjezdu a česko-německých vztazích v pořadu Za pět minut dvanáct odhalila hluboké názorové rozdíly mezi současným ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) a jeho předchůdcem ve funkci Martinem Baxou (ODS). Slovní přestřelku odstartoval spor o to, zda toto téma vůbec patří na plénum Poslanecké sněmovny, přičemž oba politici nabídli zcela protichůdné interpretace.
Ministr kultury Klempíř se k celé záležitosti postavil velmi odmítavě. Prohlásil, že pro něj je to „téma minulosti“ a „téma, které bylo zavřeno v minulém století“. Podle jeho názoru bylo do současnosti přeneseno „záměrně provokativně“ a za hnutí Motoristé sobě jasně deklaroval, že „tohle pro nás je provokace, kterou odmítáme“. Klempíř kritizoval sudetoněmecký landsmanšaft. „Tenhle spolek pořád vykřikuje, že jsme jim ublížili. Neustále si stěžuje na uplatňování kolektivní viny ze strany Čechů, aniž by sami řekli: ‚My máme kolektivní odpovědnost za to, co se stalo.‘ Vždyť je to pár let, kdy s námi počítali, že buď nás vystěhují za Ural, anebo tady zůstaneme jako otroci,“ připomněl politik.
Zdůraznil, že pamětníci těchto událostí stále žijí a že „poklonkování Čechů před Němci, potažmo před sudetoněmeckým landsmanšaftem, je dehonestující“. Zároveň odmítl, že by sudetoněmecký spolek přímo slučoval s celou německou reprezentací.
Bývalý ministr kultury Baxa reagoval na Klempířovo vystoupení velmi emotivně a ostře ho zkritizoval. Prohlásil, že když slyší slova současného ministra, je to jako by navštívil „výuku na základní škole v roce 1984“, a označil jeho vystoupení za „tu nejhorší propagandu, tak jak říkali komunisté“. Baxa, který pochází ze západních Čech sousedících s Bavorskem, popsal, že v regionu funguje „zcela běžná každodenní spolupráce“. Zdůraznil, že sudetoněmecké krajanské sdružení se již dávno „zbavilo toho, že by považovali revizi Benešových dekretů“ a „dávno přestalo vznášet jakékoliv majetkové nebo podobné požadavky“. Podle Baxy tento spolek již dlouhou dobu postupuje „v duchu smíření a vzájemné spolupráce“. Přestože uznal, že vzájemná minulost byla bolestivá a poznamenaná strašlivými křivdami a nacistickými zločiny, odmítl vyvolávání starých resentimentů. Nedávné usnesení Poslanecké sněmovny k této otázce označil za „hanebné“ a dodal, že by v parlamentu neměly zaznívat tóny, které se snaží lidi zatáhnout „do tohohle hnědého vřískání“.
Klempíř se však proti nařčení z extremismu ohradil slovy: „Plédujete za spolek, který vychází z hnědé ideologie. Založili ho náckové a byli tam dlouho ve vedení.“
Baxa oponoval, že sdružení dnes funguje úplně jinak a desítky let pracuje na česko-německém smíření, přičemž na sjezdu se očekává i účast představitele spolkové vlády.
Klempíř označil opoziční poslance za hady v oblecích
Hovořilo se také o kultuře a chování v Poslanecké sněmovně. Ministr Klempíř se jako nováček v tomto prostředí pozastavil nad realitou, která ho podle jeho slov překvapila, přestože ji jako marketér dlouhodobě sledoval. Uvedl, že se ve Sněmovně nachází mnoho „sněmovních rambů“, kteří si u řečnického pultu vyřizují své účty. „Ta nevraživost je opravdu mimořádná. Vzájemné vybržďování, nevraživost a vztek nepřísluší postavení těchto lidí, kteří mají mít na starosti především pokrok země,“ řekl člen vlády. Následně se odvolal na slova své manželky a opoziční poslance označil za „hady v oblecích“. Podle něj jde o velmi trefné pojmenování. „Když na vás někdo kontinuálně a dlouhodobě povýšeným způsobem syčí, že oni vše dělali lépe, člověk to zkrátka nevydrží a poslanci, kteří jsou od rány, pak reagují ostře,“ vysvětlil Klempíř.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Anketa
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Baxa jeho názor odmítl a varoval před dalším hrubnutím politické debaty. „Do Parlamentu nepatří výroky typu jděte do – a tři tečky. To hrubnutí je patrné a podkopává to mimo jiné také důvěru lidí v Parlament,“ uvedl bývalý šéf resortu kultury.
Připustil, že ostré debaty k parlamentu historicky patří, ale ohradil se proti tomu, že by současná opozice byla viníkem hrubnutí sněmovní kultury. Uvedl, že si z minulého volebního období pamatuje „mimořádné snížení sněmovní kultury ve chvíli, kdy byl v opozici Andrej Babiš a Tomio Okamura“, kdy jednání přešla do osobních urážek, napadání a mnohahodinových obstrukcí. Vyjádřil politování nad vystoupeními některých vládních poslanců a zmínil například vulgarismy Radima Fialy (SPD) nebo projevy předsedy strany PRO a poslance za SPD Jindřicha Rajchla. Podle Baxy tato situace podkopává důvěru veřejnosti v parlament, který pak dostává více negativních přívlastků, než si zaslouží. Zdůraznil, že „parlamentní kultura má být taková, že se v ostrých debatách rodí konstruktivní nápady a cesty k tomu, jak měnit Česko k lepšímu“, avšak současná vládní koalice, a zejména některé její strany jdou podle něj opačným směrem. Argumentaci Klempíře, že chování opozice omlouvá vulgarismy nebo agresivní reakce, Baxa rázně odmítl se slovy: „Neberu to.“
Stínový ministr kultury Baxa reagoval slovy, že detaily konkrétního návrhu nezná, ale pokud se má jednat o novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, která by podle poznámky moderátorky měla zahrnovat i drogy, považuje to za věc k hluboké debatě. Upozornil diváky, že jednací řád Sněmovny je „velmi technicistní a velmi náročná norma, která přesně definuje, jak se mají projednávat zákony, jak se mají podávat pozměňovací návrhy a jaké mají být přestávky“, přičemž o konzumaci jakýchkoliv látek se v něm nic nepíše.
Baxa: Koalice chce „seknout“ veřejnoprávní média
Debatovalo se také o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Ministr kultury Klempíř vysvětlil, že koaliční vláda plní své programové prohlášení, ke kterému se zavázala a které je také pro Motoristy jako pro loajálního člena koalice závazné, ačkoliv oni sami zrušení koncesionářských poplatků ve volebním programu neměli. Uvedl, že cílem je splnit slib voličům koalice. „Proto zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy,“ sdělil Klempíř.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Potom zkritizoval kroky Martina Baxy a prohlásil, že celá tato situace by nevznikla, kdyby jeho předchůdce poplatky nezvýšil. Současný poplatkový systém označil za „diktát státu plus nespravedlnost“, přičemž poukázal na to, že po Baxových reformách musí poplatky nově platit každý, kdo vlastní mobilní telefon nebo obrazovku, bez ohledu na to, zda vysílání sleduje. Upozornil také, že minimálně polovinu těchto poplatků dnes platí lidé starší dvaašedesáti let, což podle něj není správné.
Na otázku moderátorky, zda by poplatky nechali být, kdyby se nezvyšovaly, Klempíř odpověděl: „Ne, to není pravda. To byl jenom úhelný kámen v té věci.“ Hlavním důvodem pro zrušení je podle něj princip.
Když Baxa namítal, že na nový zákon se snesla vlna kritiky v meziresortním připomínkovém řízení, Klempíř oponoval, že jde o naprosto standardní legislativní cestu a na základě těchto podnětů vypracují vyrovnávací tabulku a věcně správné připomínky do zákona doplní. Zdůraznil, že nový návrh přinese jasné, transparentní a udržitelné financování postavené na pevné částce z roku 2024, která se bude každoročně valorizovat, přičemž management, rady i odpovědnost obou institucí zůstanou nedotčeny.
Baxa se proti tomuto záměru rázně ohradil a vyjádřil naději, že se vládě nepodaří novinku prosadit, protože ji považuje za rozbití systému, který v České republice úspěšně funguje celá desetiletí. Podle exministra neexistuje žádný objektivní věcný důvod ke změně, jelikož Česká televize i Český rozhlas mají vysokou sledovanost a poslechovost, vhodně se doplňují se soukromými médii a stávající poplatky jsou v únosné výši. Obvinil vládní koalici, že chce „prostě seknout Českou televizi a Český rozhlas“ a tím narušit stabilitu na celém mediálním trhu.
Baxa odmítl Klempířovo tvrzení, že přechod na financování ze státního rozpočtu občanům uleví. Upozornil diváky, že schválení tohoto zákona znamená převést zhruba osm miliard korun ročně na vrub státního rozpočtu, což v praxi představuje „osm miliard na dluh“. Podle jeho propočtů budou úroky z tohoto nového dluhu činit přes tři sta milionů korun ročně. Prohlásil, že v novém systému tak namísto poplatku za jednu domácnost budou „stovky milionů korun ročně z úroků platit všichni“ občané České republiky.
Klempíř debatu uzavřel s tím, že poplatkový systém je stará záležitost, celá Evropa přechází na nové financování. „Je to pro nás priorita, peníze na to najdeme a bude to perfektní,“ zakončil ministr.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku