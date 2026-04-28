Nadace ČEZ a pamětní deska Marii Treben v Žatci

Pamětní desku společně odhalili předseda spolku Vladimír Vlach a majitel domu Tomáš Petříček, následně jí požehnal žatecký děkan P. Augustin Josef Špaček. Na realizaci projektu přispěla Žateckému okrašlovacímu kolektivu Nadace ČEZ částkou 100 000 korun, a to prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej pohybem.
„Takže pořízení a umístění pamětní desky Marii Treben je opravdu kolektivní dílo napříč celou žateckou komunitou a dalších lidí z Česka, kteří nám připsali své body. Děkujeme Nadaci ČEZ, že nás do aplikace zařadila a potřebné vysportované body pak přeměnila na reálnou finanční částku. A zároveň děkujeme všem, co náš projekt svým pohybem podpořili. Dá se říci, že k naplnění jeho cíle došlo poměrně brzy, stačilo k tomu jen pár dní. Samozřejmě děkujeme i manželům Petříčkovým, že nám umožnili desku na jejich dům, v němž Maria prožila podstatnou část dětství, umístit. Jsme rádi, že jsme mohli naše město obohatit o připomínku na tuto bezesporu zajímavou ženu, která se stala průkopnicí moderní, defakto tedy znovuobjevitelkou, přírodní medicíny,“ poznamenal předseda spolku Vladimír Vlach.
Rakouská bylinářka Maria Treben je skutečný fenomén a jako jeden z nejdůležitějších průkopníků vědy o léčivých rostlinách si vydobyla pevné místo v dějinách. Byla to právě ona, kdo obnovil ve 2. polovině 20. století zájem o přírodní prostředky a tradiční medicínu. Její práce byly přeloženy do desítek jazyků a jsou uznávány po celém světě. „Slavnou se stala v 80. letech 20. století hned díky první knize „Zdraví z boží lékárny“, která byla přeložena do 24 jazyků a celkem se jí prodalo už 9 milionů výtisků. Slávu ji přinesla i další kniha „Léčebné úspěchy Marie Treben“. Účastnila se pak různých seminářů a přednášela na konferencích o přírodních léčebných prostředcích nejen v Rakousku, ale i v Itálii, Německu a dalších místech v Evropě. V roce1984 byla dokonce pozvána i do USA. Její přednášky vždy přitahovaly stovky lidí. Její dílo, obnášející 22 samostatných „přírodních“ knih, je stále populární. I když se některé z jejích přírodních prostředků, léčebných kúr a rad ukázaly jako kontroverzní, neboť je obtížné prokázat jejich účinnost,“ dodal Vladimír Vlach.
Aplikaci EPP-Pomáhej pohybem představila Nadace ČEZ před 10 lety a do současné doby již její příznivci (je jich více než osm set tisíc) podpořili přes 3 900 projektů za více než 310 milionů korun. „Takzvanou EPPku jsme od začátku zamýšleli jako aplikaci pro každého, kdo má chuť pomáhat a může se aspoň trochu hýbat. Najdete ji proto jak v mobilech nejlepších českých olympioniků, tak rekreačních sportovců, ale třeba i rodičů malých dětí, kteří rádi chodí na procházku s kočárkem, pejskařů, houbařů, nebo vozíčkářů. Nezáleží na tom, jestli běžíte ultramaraton, nebo jdete do obchodu pro rohlíky, každý metr se počítá,“ dodává místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony.
Maria Treben se narodila 27. září 1907 v Žatci jako prostřední ze tří dcer do rodiny majitele tiskařského obchodu Ignaze Günzela. Po jeho tragické smrti (udupali ho splašení koně) se roku 1919 rodina přestěhovala do Prahy, kde Maria vystudovala lyceum, 14 let pak pracovala v redakci německého deníku Prager Tagblatt, mimo jiné byla asistentkou německého spisovatele Maxe Broda. Vztah k bylinkám si vytvářela již od mládí. Její matka Marie Anna totiž obdivovala přírodní léčbu podle faráře Kneippa a své tři dcery proto léčila za pomoci přírodních prostředků. Bylinkářství se Maria Treben věnovala i v Kaplici na Šumavě, kam se v roce 1939 provdala za Ernsta Gottfrieda Trebena, elektroinženýra firmy Oberösterreichische Wasserkraft-und Elekrizitätwerke AG zabývající se elektrifikací Šumavy a dalších míst v dnešním Plzeňském kraji. I když její hlavní starostí byla péče o rodinu a syna Kurta (1942), našla si dost času na četbu starých knih, archivování rukopisů a receptů, které získávala od různých léčitelů. Z té doby je také známý její podíl na zpopularizování starého receptu na dodnes existující Švédské kapky, které považovala za všelék. Po nuceném odsunu a několika strádajících letech v internačních táborech se rodina nakonec usadila v roce 1951 v rakouském Grieskirchenu, kde Maria Treben, pouhé tři roky po skonu manžela, odešla 26. července 1991 rovněž z toho světa. Prakticky až do poslední chvíle, kdy jí to síly dovolily, se ovšem intenzivně věnovala bylinkářství, které jí přineslo mezinárodní věhlas. Vždy přitom používala pouze místní, tedy v Evropě rostoucí byliny. Nejvíce tymián, vlaštovičník větší, česnek medvědí, rozrazil, puškvorec, heřmánek, kopřivu (její vlajková bylina) a kontryhel. K léčbě používala své vlastní recepty i tradiční léčivé prostředky jako právě Švédské kapky. Součástí léčby byly vždy její rady v oblasti výživy. Byla silně věřící, takže byla přesvědčena, že léčebný účinek mají nejen byliny, ale také víra a modlitba.
