Bartoš (Piráti): Bezpečnost není jen o tancích a vojácích

02.06.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Parlamentnímu shromáždění NATO v Litvě

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bartoš

V Litvě jsme na Parlamentním shromáždění NATO schválili deklaraci, která jasně říká, co je potřeba pro bezpečnost Evropy v příštích letech. Potvrdili jsme závazek směřovat k investicím ve výši 5 % HDP do obrany a bezpečnosti, posílit obranný průmysl, chránit kritickou infrastrukturu a budovat odolné technologické a dodavatelské řetězce. Zároveň jsme znovu potvrdili podporu Ukrajině a její budoucnosti v NATO.

To je důležité i pro Českou republiku. V době, kdy naši spojenci navyšují investice do obrany, technologií a průmyslových kapacit, přichází hnutí ANO s plánem držet české výdaje na obraně na úrovni pouhých 1,76 % HDP. To by nás vzdalovalo od spojenců, oslabovalo naši důvěryhodnost v Alianci a znamenalo méně prostředků na modernizaci armády, kyberbezpečnost, drony nebo ochranu kritické infrastruktury.

Bezpečnost dnes není jen o tancích a vojácích. Je také o technologiích, výrobních kapacitách, čipech, energiích a dodavatelských řetězcích. Pokud chceme být bezpečnou a respektovanou zemí, musíme investovat do obrany i do schopnosti vyrábět a inovovat. Přesně tímto směrem se dnes NATO vydává.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
