Hejtman Netolický: Chceme dělat politiku jinak. Ne jen domněle, ale skutečně jinak

MY chceme dělat politiku jinak
Hejtmanem Jihočeského kraje byl oznámen vznik nového hnutí. A protože jsem často dotazován starosty, zastupiteli, novináři i veřejností, jak je to u nás v našem Pardubický kraj, je čas Vám to říct. Před sedmi lety byla v našem kraji založena volební koalice 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj. Díky podpoře občanů, kteří nejsou zvědaví na dohodování, prázdné fráze či ideologickou politiku, ale chtějí konkrétní výsledky, máme možnost být ve vedení Pardubického kraje, ale i řady měst a obcí. Součástí 3PK je dnes také Hnutí MY, jehož jsem se spolu s kolegy z krajského zastupitelstva stal členem.
Nejsme subjekt vůdcovského typu, byznysový projekt nebo laciní populisté, ale otevřené hnutí postavené na důvěře, zkušenosti a aktivním zapojení všech členů a podporovatelů.
Naším cílem není soupeřit o moc, hádat se nebo osobně útočit na druhé, ale vytvářet prostor, kde mohou lidé společně hledat řešení konkrétních problémů svých obcí, regionů, ale i celé České republiky. Chceme dělat politiku opravdu jinak. Ne jen domněle, ale skutečně jinak.
Více o našem uskupení ZDE.
