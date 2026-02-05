Hejtman Netolický: Chceme dělat politiku jinak. Ne jen domněle, ale skutečně jinak

05.02.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hnutí My, kterého je hejtman Netolický členem.

Hejtman Netolický: Chceme dělat politiku jinak. Ne jen domněle, ale skutečně jinak
Foto: Archiv SOCDEM
Popisek: Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

MY chceme dělat politiku jinak

Hejtmanem Jihočeského kraje byl oznámen vznik nového hnutí. A protože jsem často dotazován starosty, zastupiteli, novináři i veřejností, jak je to u nás v našem Pardubický kraj, je čas Vám to říct. Před sedmi lety byla v našem kraji založena volební koalice 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj. Díky podpoře občanů, kteří nejsou zvědaví na dohodování, prázdné fráze či ideologickou politiku, ale chtějí konkrétní výsledky, máme možnost být ve vedení Pardubického kraje, ale i řady měst a obcí. Součástí 3PK je dnes také Hnutí MY, jehož jsem se spolu s kolegy z krajského zastupitelstva stal členem.

Nejsme subjekt vůdcovského typu, byznysový projekt nebo laciní populisté, ale otevřené hnutí postavené na důvěře, zkušenosti a aktivním zapojení všech členů a podporovatelů.

Naším cílem není soupeřit o moc, hádat se nebo osobně útočit na druhé, ale vytvářet prostor, kde mohou lidé společně hledat řešení konkrétních problémů svých obcí, regionů, ale i celé České republiky. Chceme dělat politiku opravdu jinak. Ne jen domněle, ale skutečně jinak.

Více o našem uskupení ZDE.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

  • hejtman
