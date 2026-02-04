Hejtman Grolich: Těch skoro sto tisíc lidí v Praze. A vy, co jste nemohli přijít. Potřebuju vás

Nečekejte v politice na spasitele.
To s čím jste přišli v neděli na náměstí, nepatřilo žádné straně ani žádnému politikovi. Nepatřilo to opozici ani vládě. Přišli jste s tím, že slušnost je víc než hulvátství. A že když pohár přeteče, tak se proti té šikmé ploše postavíte. Tohle už prostě ne.
A nebylo to jenom těch skoro sto tisíc lidí v Praze, ale i spousta lidí v dalších městech. Obrovské množství z vás to cítí stejně, ale prostě jste nemohli přijít.
Podle sociálních sítí to sice vypadá, že největší odvahu má v politice ten, kdo nejvíc a nejsprostěji křičí na druhého. Ukázali jste, že to není realita. Mám z toho velký respekt.
A co bude teď? Co když vláda nic nezmění? A my se potkáme znovu v dalších městech nebo i na Letné. Za jak dlouho to všechny unaví? Ale třeba se něco stane! Třeba přijde nějaká naděje.
Možná. Ale chci vás o něco poprosit: Nečekejte v politice na spasitele.
Jestli má vypadat politika jinak, musí přijít jiní lidé. Nadějní lidé, kteří mají odvahu do toho jít. A ti lidé jste vy. Je těžké vystoupit z komfortní zóny a nebude to lehké ani v těch zaběhlých stranách. Ale všichni vás potřebujeme.
A já vás potřebuju.
Díky a držte se
