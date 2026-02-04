Hejtman Grolich: Těch skoro sto tisíc lidí v Praze. A vy, co jste nemohli přijít. Potřebuju vás

05.02.2026 9:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k náboru občanů do politických stran.

Hejtman Grolich: Těch skoro sto tisíc lidí v Praze. A vy, co jste nemohli přijít. Potřebuju vás
Foto: KDU-ČSL
Popisek: Jan Grolich

Nečekejte v politice na spasitele.

To s čím jste přišli v neděli na náměstí, nepatřilo žádné straně ani žádnému politikovi. Nepatřilo to opozici ani vládě. Přišli jste s tím, že slušnost je víc než hulvátství. A že když pohár přeteče, tak se proti té šikmé ploše postavíte. Tohle už prostě ne.

A nebylo to jenom těch skoro sto tisíc lidí v Praze, ale i spousta lidí v dalších městech. Obrovské množství z vás to cítí stejně, ale prostě jste nemohli přijít.

Podle sociálních sítí to sice vypadá, že největší odvahu má v politice ten, kdo nejvíc a nejsprostěji křičí na druhého. Ukázali jste, že to není realita. Mám z toho velký respekt.

A co bude teď? Co když vláda nic nezmění? A my se potkáme znovu v dalších městech nebo i na Letné. Za jak dlouho to všechny unaví? Ale třeba se něco stane! Třeba přijde nějaká naděje.

Možná. Ale chci vás o něco poprosit: Nečekejte v politice na spasitele.

Jestli má vypadat politika jinak, musí přijít jiní lidé. Nadějní lidé, kteří mají odvahu do toho jít. A ti lidé jste vy. Je těžké vystoupit z komfortní zóny a nebude to lehké ani v těch zaběhlých stranách. Ale všichni vás potřebujeme.

A já vás potřebuju.

Díky a držte se

Mgr. Jan Grolich

  • KDU-ČSL
  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Konec. Vláda má důvěru. Opozice zase vztek na Babiše
Slavný deník propouští. Nářek je slyšet i z Česka
Alena Vitásková: Dezoláti v akci
„Krvavý šašek.“ Drulák se ohledně Zelenského nedržel zpátky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Grolich

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bude Jan Grolich předsedou lidovců?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Jmenování ministrů

Tvrdíte (říkal jste to v televizi), že prezident musí jmenovat ministra na návrh premiéra, protože ten nese za vládu zodpovědnost a má tak právo si vybrat ministry. Ale nikdo ani prezident přeci premiérovi nikoho nepodsouvá nebo nenutí. On přeci jen říká, že někoho jmenovat nechce. To je něco jiného...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hejtman Grolich: Těch skoro sto tisíc lidí v Praze. A vy, co jste nemohli přijít. Potřebuju vás

9:06 Hejtman Grolich: Těch skoro sto tisíc lidí v Praze. A vy, co jste nemohli přijít. Potřebuju vás

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k náboru občanů do politických stran.