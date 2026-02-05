Mysleli si, že Rusové budou zatlačeni. Teď další Ukrajinci prchají

Za necelé tři týdny se uzavře čtvrtý rok a zprávy naznačují, že na jihovýchodě Ukrajiny se Rusové přímo řítí vpřed. V oblasti Záporoží. Agentura Reuters upozorňuje, že z okolních vesnic odcházejí lidé. I matky s dětmi, které dosud zůstávaly ve svých domovech. „Nikdo nechce zemřít,“ zdůvodnila vylidňování jihovýchodu Ukrajiny agentura Reuters.
Ruská vojska se blíží k takzvanému „pevnostnímu pásu“ měst ve východní Doněcké oblasti a zároveň postupují směrem k Záporoží – hlavnímu městu jednoho ze čtyř ukrajinských regionů, které již Kreml prohlásil za své, přestože okupuje pouze část Záporožské oblasti. Ukrajinská armáda přiznala, že v posledních týdnech se boje v klíčových oblastech jihovýchodní fronty zintenzivnily, zejména v okolí města Huljajpole. „Každý týden sledujeme jen víc a víc ničení,“ prohlásil 51letý dobrovolník Vlad Machovskyj v taktické helmě a výstroji.
Šestašedesátiletá Nataliia Fedorenková agentuře Reuters prozradila, že dlouho věřila, že bude moci zůstat doma. Ale válečná hrůza a strach si na její psychice vybraly tak vysokou daň, že nakonec přece jen odchází. Ve chvíli, kdy se se svým rozhodnutím svěřovala agentuře Reuters, usedavě plakala. „Je to děsivé. Nikdo nechce zemřít. Vím, že mi nezbývá moc času, ale taková smrt?“ kroutila nešťastně hlavou.
Ruskojazyčný ukrajinský server TSN.ua naznačil, jak by ruská válka na Ukrajině mohla skončit. Politolog Volodymyr Fesenko se domnívá, že konec války rozhodně nepřijde brzy.
„Očekávání rychlého konce války je iracionální. Je to známka únavy z války. Realisticky vzato, ačkoliv začala poměrně produktivní a seriózní třístranná jednání, neexistují žádné předpoklady pro ukončení války. Dokud se nezmění postoj Ruska k odchodu ukrajinských vojsk z Donbasu, nedojde v jednáních k žádnému průlomu. Proto bychom neměli očekávat, že válka v dohledné době skončí,“ řekl Fesenko.
Zároveň si myslí, že dobrovolné stažení ukrajinských vojsk z Donbasu je krajně nepravděpodobné.
„Prezident nejspíš neudělá takový krok, jako je jednostranné stažení vojsk z Donbasu. To by zřejmě vyvolalo negativní reakci ve společnosti. Prezident si navíc uvědomuje s tím spojená rizika. … Stažení vojsk z Donbasu by mohlo vytvořit precedent, který by mohl vést k Putinovu následnému požadavku, aby Ukrajina stáhla svá vojska ze Záporoží a Chersonu. Poté z Charkova,“ upozornil politolog.
Ruská federace už ústavně začlenila do svého území jak Doněckou, tak Luhanskou, Chersonskou i Záporožskou oblast, což jsou ukrajinské regiony, které Rusko popisuje světu jako své, i když celou ovládá v podstatě jen Luhanskou oblast.
Nejpravděpodobnějším scénářem pro nejbližší budoucnost je tak podle politologa pokračování války. Pokud se během tohoto pokračování Ukrajincům podaří významně navýšit ruské ztráty, lze podle Fesenka očekávat, že by Rusové mohli reálně jednat o budoucím míru ve druhé polovině roku 2026, případně v roce 2027.
Ruský vlajkový exportní terminál pro zkapalněný zemní plyn (LNG) Jamal LNG vyvezl minulý měsíc na evropské trhy celkem 1 690 517 metrických tun LNG, což představuje 8% nárůst oproti lednu 2025, zjistila ve zprávě zveřejněné 4. února německá environmentální nevládní organizace Urgewald. Ze zprávy informace převzal server Kyiv Independent.
Zpráva navazuje na dohodu, které v prosinci 2025 dosáhly země EU o zákazu dovozu ruského plynu od 1. ledna 2028, přičemž dovoz LNG má být zakázán na začátku roku 2027. Navzdory plánovanému zákazu zůstává Evropská unie největším dovozcem ruského LNG. V roce 2025 členské státy EU dovezly LNG v celkové hodnotě 7,2 miliardy eur, v přepočtu asi 175,7 miliardy korun.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
