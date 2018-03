Platforma pro sociální bydlení: Brno, Liberec, Benešov a Praha 7 úspěšně ukončují bezdomovectví

Zástupci měst a městské části o tom informovali na dnešním setkání k výsledkům Jarní výzvy, kterou partnerství měst připravilo společně s Platformou pro sociální bydlení, R-mosty a Sociologickým ústavem Akademie věd.

V listopadu města Brno, Liberec, Benešov, městská část Praha 7 a dvě neziskové organizace (Naděje Liberec a Mezi proudy) vytvořily konkrétní plány s cílem vrátit určitý počet lidí v bytové nouzi do standardního nájemního bydlení, a tím ukončit jejich obtížnou a mnohdy dlouhodobou situaci bytové nouze života na ulici, ubytovnách nebo v azylových domech. Společně města přijala výzvu a vytyčila si velmi ambiciózní cíle, které se zavázala splnit do jara.

Na dnešním setkání měst a organizací Brno hlásí zavedení nového systému pro přidělování sociálních bytů s intenzivní podporou, záměr ukončit bezdomovectví všech rodin s dětmi a zabydlení osmi domácností. „Na základě úspěchu pilotního projektu Rapid Re-Housing se podařilo díky politické vůli celé koalice zahájit přípravu akčního plánu pro ukončení bezdomovectví všech rodin s dětmi v horizontu cca 8 let,“ říká Tomáš Jurčík, vedoucí oddělení sociálního začleňování.

Statutární město Liberec zmapovalo bytovou nouzi na svém území a zahájilo realizaci projektu Housing First (Bydlení především), v rámci kterého zabydlí 12 nájemních bytů pro osoby bez přístřeší. Současně rozvijí spolupráci se soukromými majiteli bytů a projekt představuje veřejnosti. „Chceme přesvědčit veřejnost, že to je jediná správná cesta k aktivnímu ukončování bezdomovectví, jakkoli náročná a dlouhodobá, a že se toho nemusejí bát. Naším cílem je funkční nula, tedy postupné zabydlení všech lidí v akutní bytové nouzi, kteří o to sami budou mít zájem,“ uvedl Ivan Langr, náměstek pro školství, sociální věci a kultur.

Městská část Praha 7 pak splnila svůj cíl a dosáhla funkční nuly v bezdomovectví rodin: ubytovala všechny domácnosti s dětmi s trvalým bydlištěm na Praze 7, které doposud bydlely na ubytovnách. Ty ubytovala v lepším prostředí, v bytech či v azylovém domě, ve kterém domácnostem pomáhá. Ve výsledku městská část pomoha sedmi dětem a šesti dospělým z ulice a ubytoven. Město Benešov rozšířilo kategorii sociálních bytů o princip bezbariérovosti, odstranění požadavku kauce a bezdlužnosti vůči městu u daných osob. Zároveň chtějí převést alespoň 1 % městského bytového fondu do této nově definované kategorie sociálních bytů.

Důležitými členy sítě Partnerství v projektu jsou rovněž neziskové organizace, které realizují projekty sociálního bydlení a nabízejí rozsáhlou paletu sociální a podpůrných služeb pro osoby a rodiny v bytové nouzi. Organizace Mezi Proudy z Českých Budějovic si dala ambiciózní cíl od listopadu do jarního setkání v Liberci zpracovat metodiku práce s klienty, založenou na principech Housing First s využitím silných stránek klienta. „Co jsme se naučili? Být trpěliví a samostatní. Zároveň si zjistit spoustu důležitých informací od klientů a dalších zainteresovaných aktérů,“ komentuje svou zkušenost v partnerství Pavel Matějka, vedoucí pobočky Naděje Liberec.

Psali jsme: Platforma pro sociální bydlení: Partnerství měst pro ukončování bezdomovectví hlásí první výsledky Platforma pro sociální bydlení: Kladno se celé prohlásilo za ghetto Platforma pro sociální bydlení: Senátoři se obrací na Ústavní soud, chtějí zrušit bezdávkové zóny Platforma pro sociální bydlení: Zákon podle kandidátů vznikne. Víme, jak bude vypadat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva