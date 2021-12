Policie ČR: Obvinění pěti osob z tzv. moderního otroctví

reklama

Organizovaná skupina osob měla minimálně od roku 2019 nabízet v Ústeckém kraji „dobře placenou legální práci" ve Velké Británii.



Následně měli obvinění dopravit do Velké Británie minimálně 5 osob (4 muže a 1 ženu). Při tom současně využívali tísně obětí, jejich neznalosti cizího jazyka a závislosti na pachatelích. Za odvedenou práci poškozeným nedávali téměř žádné peníze či disponovali platebními kartami k jejich bankovním účtům. Ženu měli obvinění nutit k provozování prostituce, kdy poskytování sexuálních služeb měli dokonce nabízet na internetu.



Ve věci je vedeno trestní stíhání pro trestné činy „obchodování s lidmi“ a „kuplířství“. V případě pravomocného rozsudku hrozí 3 obviněným osobám tresty odnětí svobody od 5 do 12 let a zbylým 2 obviněným tresty od 2 do 10 let.



Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústní na Labem. Všech 5 osob bylo vzato soudem do vazby.

Souběžně s touto akcí probíhala realizace kriminalistů Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje z týmu TOXI. Na základě rozpracovaných informací a poznatků získaných od kolegů z NCOZ provedli policisté další významný zásah do drogové scény v Ústeckém kraji. Při domovních prohlídkách zajistili 650 gramů pervitinu v různém stádiu výroby, dvě laboratoře na výrobu pervitinu a větší množství chemikálií. V současné době je trestně stíháno 5 osob pro trestný čin „nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy“, za což obviněným hrozí tresty odnětí svobody až do výše 12 let. Soudce vzal 3 osoby do vazby.

