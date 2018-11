Povodí Labe: Uložení časové schránky na přehradě Les Království

Práce probíhají zejména na budově bývalého domu hrázného a přilehlých hospodářských budovách. Do původní podoby jsou rekonstruovány také další památkově chráněné objekty, tedy levá šoupátková věž a obě průjezdové brány na hrázi.

Právě rekonstrukce střech na průjezdových bránách byla ideální příležitostí pro uložení časové schránku se vzkazem pro příští generace. Do schránky bylo vloženo několik dokumentů, které vypovídají o současné rekonstrukci přehrady, letošním suchém roce i o státním podniku Povodí Labe. Konkrétně to byla část projektu současné rekonstrukce, fotografie porovnávající podobu domu hrázného a průjezdových bran před 100 lety a dnes, fotografie dokumentující nízký stav vody v přehradě na konci léta, výtisk výroční zprávy za rok 2017 a dopis pana generálního ředitele Ing. Mariána Šebesty se vzkazem budoucím správcům vodního díla. V dopise je zmíněn přínos přehrady Les Království při výskytu povodní i v suchém období, další část dopisu je věnována současné rekonstrukci objektů na přehradě a jejímu nadcházejícímu výročí. K písemným dokumentům byly přidány pamětní mince, které Povodí Labe vydalo v roce 2016 k výročí 100 let od dokončení přehrady Labská, 100 let od katastrofy na Bílé Desné a 50 let podniků Povodí.

Od 31.10.2018 je schránka uložena v samé špičce střechy levé průjezdové brány, kde bude několik desetiletí čekat na své objevitele.

autor: PV