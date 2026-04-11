Povodí Moravy: Hodonín se stane centrem vodní turistiky

13.04.2026 7:23
autor: Tisková zpráva

Baťův kanál i nová plavební komora se odemknou 1. května

Povodí Moravy: Hodonín se stane centrem vodní turistiky
Foto: Povodí Moravy
Popisek: Povodí Moravy

Tradiční odemykání Baťova kanálu letos nabídne výjimečný zážitek – slavnostní zahájení plavební sezóny bude spojeno se zprovozněním nové plavební komory Rohatec – Sudoměřice, která napojí Hodonín na Baťův kanál. Návštěvníci se tak mohou těšit nejen na bohatý doprovodný program, ale i na jedinečnou možnost proplout tímto novým technickým dílem. První květnový den si všichni budou moci vychutnat atmosféru vodní turistiky a strávit den plný zážitků na břehu řeky v areálu Veslařského klubu a přístaviště Hodonín nebo na hladině řeky Moravy a Baťova kanálu.

Slavnostní program bude zahájen na nové plavební komoře

Program odstartuje v 10 hod. v prostoru plavební komory Rohatec – Sudoměřice slavnostním uvedením nové komory do provozu. Následovat budou komentované prohlídky areálu komory, které návštěvníkům přiblíží fungování tohoto důležitého vodního díla i celý proces výstavby. Od 12 hodin bude komora otevřena i pro veřejnost a stane se součástí běžného provozu vodní cesty, která od letoška umožní plavidlům doplout po vodách prodlouženého Baťova kanálu až do Hodonína.

Lodě, slavnostní flotila i odemykání řeky

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
97%
1%
hlasovalo: 18662 lidí

Do Hodonína dorazí ve 12:30 slavnostní flotila lodí z Baťova kanálu, která připluje do místního přístaviště. Ve 13:00 pak proběhne slavnostní otevření nově rozšířeného přístaviště spojené s tradičním odemykáním řeky, které tak symbolicky zahájí novou plavební sezónu.

Zábava pro celou rodinu

V areálu Veslařského klubu bude po celý den připraven bohatý doprovodný program pro malé i velké. Návštěvníci se mohou těšit na dětské atrakce, malování na obličej, interaktivní stanoviště i vystoupení. Nebude chybět ani oblíbená Tlapková patrola nebo hudební vystoupení kapel Funky Selection Band a I.V.M.

Vydejte se na vodu

Odpoledne bude patřit samotné plavbě. Od 14:00 do 17:00 vyplouvají z Hodonína okružní plavby pro veřejnost. Zájemci si mohou vybrat také speciální plavby na trase Rohatec obec – Skalica – Rohatec obec, které vedou přes novou plavební komoru a nabídnou jedinečný pohled na její fungování přímo z paluby lodi. Lodní lístky jsou k dispozici za symbolické ceny, ale plavby je nutné z důvodu kapacity lodí objednat přes rezervační systém ZDE.

Zdroje:

https://lodnilistky.batacanal.cz

Článek obsahuje štítky

kraj Jihomoravský , Povodí Moravy , turistika , plavba , TZ

Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

Mocní

Koho považujete za mocné, koho za zlo a koho a jak bychom měli porazit? Podle mě mocní měli moc vždy a ne že by ji nezneužívali. Zajímá mě, ale jak konkrétně jste myslel ten váš komentář v kontextu dnešní doby.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Povodí Moravy: Hodonín se stane centrem vodní turistiky

7:23 Povodí Moravy: Hodonín se stane centrem vodní turistiky

Baťův kanál i nová plavební komora se odemknou 1. května