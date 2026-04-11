Povodí Moravy: Hodonín se stane centrem vodní turistiky

Tradiční odemykání Baťova kanálu letos nabídne výjimečný zážitek – slavnostní zahájení plavební sezóny bude spojeno se zprovozněním nové plavební komory Rohatec – Sudoměřice, která napojí Hodonín na Baťův kanál. Návštěvníci se tak mohou těšit nejen na bohatý doprovodný program, ale i na jedinečnou možnost proplout tímto novým technickým dílem. První květnový den si všichni budou moci vychutnat atmosféru vodní turistiky a strávit den plný zážitků na břehu řeky v areálu Veslařského klubu a přístaviště Hodonín nebo na hladině řeky Moravy a Baťova kanálu.
Slavnostní program bude zahájen na nové plavební komoře
Program odstartuje v 10 hod. v prostoru plavební komory Rohatec – Sudoměřice slavnostním uvedením nové komory do provozu. Následovat budou komentované prohlídky areálu komory, které návštěvníkům přiblíží fungování tohoto důležitého vodního díla i celý proces výstavby. Od 12 hodin bude komora otevřena i pro veřejnost a stane se součástí běžného provozu vodní cesty, která od letoška umožní plavidlům doplout po vodách prodlouženého Baťova kanálu až do Hodonína.
Lodě, slavnostní flotila i odemykání řeky
Do Hodonína dorazí ve 12:30 slavnostní flotila lodí z Baťova kanálu, která připluje do místního přístaviště. Ve 13:00 pak proběhne slavnostní otevření nově rozšířeného přístaviště spojené s tradičním odemykáním řeky, které tak symbolicky zahájí novou plavební sezónu.
Zábava pro celou rodinu
V areálu Veslařského klubu bude po celý den připraven bohatý doprovodný program pro malé i velké. Návštěvníci se mohou těšit na dětské atrakce, malování na obličej, interaktivní stanoviště i vystoupení. Nebude chybět ani oblíbená Tlapková patrola nebo hudební vystoupení kapel Funky Selection Band a I.V.M.
Vydejte se na vodu
Odpoledne bude patřit samotné plavbě. Od 14:00 do 17:00 vyplouvají z Hodonína okružní plavby pro veřejnost. Zájemci si mohou vybrat také speciální plavby na trase Rohatec obec – Skalica – Rohatec obec, které vedou přes novou plavební komoru a nabídnou jedinečný pohled na její fungování přímo z paluby lodi. Lodní lístky jsou k dispozici za symbolické ceny, ale plavby je nutné z důvodu kapacity lodí objednat přes rezervační systém ZDE.
