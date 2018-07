Povodí Odry: Vodní dílo Šance bylo bezpečné po celou dobu rekonstrukce

„Po dokončení hlavních prvků stavby zejména nového bezpečnostního přelivu, navazujícího skluzu a vývaru pod hrází bylo možné přistoupit k plnění nádrže. To bude probíhat regulovaně s omezením rychlosti stoupání hladiny na maximálně 1m za týden a s přestávkami pro ustálení stavu hráze a nezbytná měření technického a bezpečnostního dohledu. Nádrž bude zkušebně napuštěna až po úroveň bezpečnostního přelivu. Kdy se tak stane, bude záležet na přítocích do nádrže. Může to být v následujících měsících, ale také i na jaře příštího roku“, informoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina.

Bezpečnost přehrady byla posílena i několika dalšími opatřeními. Byla zvýšena a upravena koruna hráze včetně vlnolamu. Přísypem se zvýšila stabilita hráze a nově byla provedena injekční clona v podloží hráze. Zvýšila se také stabilita svahu nad nádrží v údolí Řečice a to odtěžením jeho horní části a přesunem horniny do jeho dolní části. Modernizací prošla také měřící zařízení sledující stav hráze.

Psali jsme: Povodí Odry: Letní vodácký sjezd na Moravici je zrušen Povodí Odry: Rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici ve Frýdku-Místku je ukončená Povodí Odry: Červnový vodácký sjezd řeky Moravice bude Povodí Odry: Zástupci měst a obcí na horním toku řeky Opavy požadují protipovodňovou ochranu svých obyvatel

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva