Pavel tam nemá co dělat. Ostrý úder Kulidakise

Komentátor Thomas Kulidakis se úvodem rozhovoru vyjádřil ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla poté, co vláda rozhodla, že hlava státu nepojede na summit NATO. Přiznal, že jeho reakce byla spíše pobavená. „Prozradím ze zákulisí, že jsme se u toho zasmáli a zakroutili hlavičkami. Má na to právo, jsem rád, že se to ale rozseklo,“ uvedl v podcastu V.O.X. NEWS.
Následně použil metaforu přirovnávající celou situaci k chování dětí v mateřské školce. „Takže Péťa hrozně chtěl jet také na výlet, a tak chodil za těmi kluky, zkoušel to, chodil po dobrým. Nejdřív zkusil na sílu, pak vyhrožovat, pak prosit, pak zase na sílu, pak vyhrožovat, pak prosit, ale kluci se nesmilovali a na výlet ho nevezmou, i když Péťa se fakt hrozně snažil a přísahal jim, že nebude dělat nic jiného, než mu kluci řeknou, aby na tom výletě dělal a bude se hrát jenom s hračkami, které mu ukážou,“ řekl.
„Tak si Péťa řekl, že si půjde stěžovat k principálovi, žalovat, že to neprošlo a on chce jet hrozně moc, ale že ten výlet už je hrozně brzo, ale on tu letenku tak hrozně chce,“ glosoval Kulidakis prezidentovo podání kompetenční žaloby
Rozhovor pro podcast V.O.X. NEWS se natáčel 23. června, tedy ještě předtím, než Ústavní soud předběžným opatřením rozhodl ve prospěch prezidenta Petra Pavla a uložil vládě, aby zajistila jeho účast na summitu NATO.
Spor vlády a Hradu? Pro každodenní život irelevantní
Kulidakis se zároveň pozastavil nad tím, zda je spor o účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO vůbec tématem, které reálně zajímá české občany. „Kromě nás, kteří musíme, a lidí na Pražském hradě, nebo možná i někoho na vládě, protože musí, tak to vlastně nikdo neřeší,“ uvedl.
Protože v běžném životě lidé řeší především existenční a praktické problémy. „Lidi řeší inflaci, ceny potravin, bydlení, školy pro děti nebo dostupnost zdravotní péče. To jsou zásadní věci. Spor vlády a Hradu je pro každodenní život lidí úplně irelevantní,“ zdůraznil Kulidakis.
V době natáčení rozhovoru komentátor upozorňoval, že si není jistý, zda Ústavní soud stihne o kompetenční žalobě rozhodnout ještě před summitem NATO. Jak se později ukázalo, soud nakonec rozhodl velmi rychle.
V té souvislosti se Kulidakis pozastavil nad tím, co přesně chce prezident Petr Pavel na rozhodnutí vlády napadat. Připomněl také argumentaci premiéra Andreje Babiše, podle níž byl prezident za prvních šest měsíců nové vlády už ve dvanácti zemích. „To si myslím, že je dobrá cestovka za naše peníze,“ poznamenal ironicky.
I z toho důvodu podle něj nelze tvrdit, že by vláda prezidentovi obecně bránila v zahraničních cestách. „Já jsem rád, že můžu platit daně, aby si Petr Pavel zašel nafotit auta na Le Mans. Ale jestliže byl už za šest měsíců ve dvanácti zemích, to jsou v průměru dvě za měsíc... Už má jisté, že pojede i na summit OSN. Takže není pravda, že ho vláda jen tak někam nepouští obecně,“ uvedl Kulidakis.
Summit NATO bude důležitý a účastnit se ho prý mají ti, kteří v dané oblasti skutečně rozhodují. „Argumentace vlády je, že ten summit bude důležitý a na tom summitu mají být ti, kteří rozhodují, což je vláda podle Ústavy i fakticky,“ dodal.
„To, co mě mrzí, že se ta debata zvrhla v to, jestli tam prezident pojede, nebo nepojede, ale ani Petr Pavel, ani jeho podporovatelé, tudíž opozice, ani která média nám neřekly, jaký je ten důvod, proč tam chce?“ ptal se Kulidakis.
Zmínil i spekulace některých investigativních novinářů, podle nichž může být v pozadí prezidentovy snahy odcestovat také zájem lidí z jeho okolí, včetně možných kšeftů či jen to, že prezident může chtít být na důležité mezinárodní akci vidět. „Jsou jenom dvě možnosti, jestli tam tak vehementně chtějí, že se do této míry ten Petr Pavel ponižuje. To už je otázka sebeúcty. Já být v té pozici, tak řeknu, víte co, tak si tam jeďte, vyžerte si to a já vám tady budu zatápět další dva roky,“ uvedl komentátor.
„Řeknu to ještě lidštěji z pohledu běžného člověka, daňového poplatníka. Ta cesta, ty hotely stojí nějaký prachy. Ať tam jedou ti, ať je to efektivní, co o tom rozhodují a ušetříme pár kaček, protože rozpočet je úplně rozložený a země je zadlužená. Máme problémů dost. Prostě halíře dělají talíře,“ uvedl a zopakoval: „Petr Pavel tam fakticky nemá co dělat. Kromě toho, že může formálně reprezentovat nebo říct tříminutový proslov nebo položit věnec, udělat si fotku nebo lidi kolem něho se můžou s někým scházet. Fakticky tam nemá co dělat,“ řekl Kulidakis.
Celý spor může prezidentovi politicky uškodit, míní Kulidakis: „Je to úplně nedůstojné, vždyť prezident a jeho okolí se úplně ztrapnili, protože on, jestli chce být znovuzvolen, potřebuje i vládní voliče a po tomto tedy nevím,“ uvedl.
Připomněl také, že premiér Andrej Babiš vůči prezidentovi dlouho vystupoval vstřícně, velkoryse a slušně. Zároveň ale dodal, že i tato trpělivost má své hranice. Jako příklad napětí mezi Hradem a vládou zmínil, že prezident zasahoval do podoby programového prohlášení vlády a nepostupoval vždy v souladu s tím, co sám dříve deklaroval u jmenování ministrů.
Prezidentovi v neposlední řadě vyčítal postoje, které jsou podle něj v rozporu s politikou vlády i části voličů. Zmínil například debatu o rušení práva veta v Evropské unii nebo prezidentovu podporu přijetí eura, zatímco vláda se k takovým krokům staví odmítavě. Petr Pavel se tak sám staví do kontraproduktivní pozice a nemůže se divit, že se vztahy s vládou dále vyostřují.
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