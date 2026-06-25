Patrik Vychopeň: Zákazník si zaslouží být rozmazlován

Patriku, na dálnicích i silnicích se pomalu začínají prosazovat elektromobily či plug in hybridy. Nebude se vám stýskat po vůni benzínu?
Určitě bude, ale elektrifikace je nezadržitelný trend a budoucnost automobilového průmyslu. Hlavně značky Toyota a Lexus s elektrifikací začaly již před 30-ti lety, tedy máme dostatečný náskok v technologiích, i když čistě elektrifikovaným vozům jsme dlouho odolávali. Nicméně naše vozy, které přicházejí a budou přicházet na náš trh, přinášejí rozmanité možnosti, co se velikosti, technologie a výkonu týká, takže se rozhodně máme na co těšit. Bez ohledu na pohon.
Vyrůstal jste na této čichové esenci a ovlivnila váš pracovní i osobní život?
Asi jako každého kluka mě lákala auta už od dětství. Nebylo to tak, že bych propadl vůni benzínu a tím směrem se ubíral v budoucnu. Byla to cesta, na níž se ukázala auta jako ten správný směr. Našel jsem se v tom a naplňuje mě to dodnes.
Kdy jste poprvé sedl za volant na čtyřech kolech? Dodržel jste zákonem předepsaný věk, nebo jste potajmu, někde na odlehlých parkovištích, zkoumal, co motor dokáže ještě před vašimi osmnáctinami?
Jako malý jsem samozřejmě začínal jako většina kluků, tedy jsem seděl v autě, zkoušel točit volantem, případně jsem nějaký kousek na odlehlém místě seděl svému otci na klíně a točil volantem s ním a užíval si, že řídím také. Jinak jsem dodržel limit a nepouštěl jsem se do řízení o samotě dříve, než jsem oficiálně mohl.
Udělat si řidičák hned po dovršení plnoletosti byla jasná volba už dávno před osmnáctými narozeninami?
Byla to jasná volba. Někdo k tomu třeba takový vztah nemá, ale mít řidičák a auto dává člověku určitou formu svobody a možností. Já osobně jsem se těšil na nové zážitky. Dodnes si pamatuji první usednutí za volant a své první auto, které jsem si přivezl ze zahraničí.
Co vás k autům přitahovalo a přitahuje? Síla motoru nebo pohodlí jízdy a komfort vybavení?
Tohle nastavení se podle mě v člověku mění s časem. Mění se potřeby a požadavky každého z nás. V mládí to byl výkon, nyní je to komfort.
Mění se vaše nastavení směrem k autům s věkem?
V mládí člověk trochu divočí, a tak chce mít co nejvíce výkonu, ale musí odhadnout své síly. Ale mít výkon a jezdit rychleji je otázkou mladého věku. Poté se mění potřeby s rodinou, případně poté se služebním vozem a podobně. Momentálně je pro mě po náročném dni za odměnu si sednout do vozu značky Lexus. Mám absolutní komfort, ticho, pohodlí a člověk trochu zrelaxuje již po cestě domů.
Před dvěma měsíci jste přestřihl pásku nového domova Lexusu v Brně. Spadl vám při tom přestřižení velký kámen ze srdce?
Upřímně trochu ano. Byla to dlouhá cesta a svým způsobem trnitá. Tím, že nové dealerství vznikalo ze stávající budovy a nestavělo se, jak se říká, na zelené louce, vždy přišlo něco, co nám trochu narušilo plány. Stavba byla takovým živým organismem a objevovaly se v jejím průběhu určité překážky. Naštěstí jsem měl vždy kolem sebe tým lidí, díky kterým se řešení hledala snadněji a nakonec vše dobře dopadlo.
Vystřídala nervy a napětí radost? Co vám způsobilo její největší porci?
Na určitou chvíli samozřejmě ano, ale jako u každého nového projektu budou jistě drobné problémy, dodělávky a podobně, takže ještě nekončíme. Pravdou však je, že až po slavnostním otevření jsem si oddechl a řekl jsem si, že to všechno nakonec dopadlo dobře a začal si to užívat.
Měl jste někdy v průběhu stavby chvilku, kdy jste si řekl: Tak a teď je to v pytli?
Neřekl bych, že chvilku, ale chvilky… Tuto větu jsem si řekl několikrát a nebylo to jen se slovem v pytli. Ale společně s kolegy už víme, že vše má řešení, i když se to někdy na první pohled nezdá.
Vytvořili jste úplně nové prostory pro respektovanou a moderní značku. Co v nich vaši zákazníci nejvíce oceňují?
Rozhodně je pro ně výraznou změnou nový prostor a vybavení. Předchozí showroom byl koncipován na určitý počet prodaných vozů ročně a nám se rok za rokem dařilo prodávat více a více nových vozů. Pro nás obchodně to samozřejmě bylo fantastické, ale pro klienty začaly vyvstávat problémy s parkováním, kapacitou našeho servisu a podobně.
A na co byste zájemce o nový vůz na Sokolovu ulici pozval? Co třeba není na první pohled vidět?
Pozval bych klienty už jen proto, aby zažili tu jedinečnou atmosféru značky Lexus. Nejen co se týká vozidel, ale také prostředí, našich služeb a individuálního přístupu.
Do Evropy se valí různé asijské a hlavně čínské značky. Jak si v této vlně stojí Lexus a v čem jsou jeho nepřekonatelná pozitiva?
Je pravdou, že se valí na náš trh více a více čínských automobilek, ale rozhodně je neberu jako konkurenci. Lexus bude vždy tou prémiovou značkou kvality, spolehlivosti, bezpečnosti o několik úrovní nad nimi, a tedy je nelze srovnávat se značkou Lexus.
U nás a možná i ve světě je známější japonská Toyota. Konkurují si tyto vozy, nebo se spíše doplňují?
Ve většině případů se jedná spíše o doplňování obou značek. Klient, který má dlouhé roky vozy Toyota a chce se posunout do prémiového světa luxusu, zvolí určitě Lexus. Spolehlivost vozidel a techniky zná z vozů Toyota a má je doplněné o bezkonkurenční materiály, zpracování, odhlučnění, zkrátka absolutního komfortu z jízdy. Takže se určitě u značek Toyota a Lexus nejedná o rivalitu, ale přirozenou synergii.
Ke spokojenému zákazníkovi nepatří jen převzetí nového vozu, ale i péče o něj. Co všechno u vás v novém domově najde?
U nás najdou maximální péči oba, jak zákazník, tak jeho vůz. Zákazník v novém a plně vybaveném vzdušném prostoru plném technologií s příjemným a ochotným personálem a vůz v prostorách nejmodernějšího servisu. Jeho kapacita oproti původním prostorám narostla více než dvojnásobně. Máme nejnovější dílenské vybavení, maximálně proškolený a certifikovaný personál, ruční mytí a nadstandardní služby. Veškerá péče je tedy zajištěna.
Když jsme mluvili s Lubošem Xaverem Veselým, který si nemůže Lexus vynachválit, tak jmenovitě mluvil o vás, že si vaši péči představuje přesně, když má být zákazník rozmazlovaný. Rozmazlujete své zákazníky a čím?
Troufnu si říct, že je to hlavně přístupem a službami. Sám k tomu přistupuji tak, jak by se to líbilo mně osobně, tedy není to jen o uzavření obchodu a předání vozu. Když má klient jakýkoliv dotaz nebo problém, snažíme se mu být k dispozici 24/7. Občas totiž nastane nějaká nenadálá situace a chceme tu být pro naše klienty, aby byli klidní a mohli se na nás vždy spolehnout. I já bych ocenil, že se mám v nenadálé situaci na koho obrátit a věděl, že je tu někdo pro mě.
Prodávat vozy není jen otázka přesvědčit zájemce, že zrovna ten váš vůz je ten pravý. Jak budujete vztah s vašimi klienty?
Jak jsem zmínil již před malou chvílí, budujeme vzájemné vztahy celkovým přístupem ke klientovi, pravidelně se setkáváme při pořádání mnoha zajímavých akcí pro naše klienty. Zkrátka děláme maximum pro to, abychom byli neustále s našimi klienty ve spojení a to třeba při jejich cestě do práce, kdy se u nás byť na chvíli zastaví na dobrou kávu nebo snídani nebo jen pozdravit … Vždy je rádi vidíme a přivítáme.
Jakého zákazníka máte nejraději?
Především spokojené zákazníky, tedy v našem případě všechny. Já osobně jsem strašně rád za všechny naše zákazníky, ať už u značky Toyota nebo Lexus. Přiznám se, že se tím dokonce i někdy chlubím a jsem pyšný na to, jak skvělé zákazníky máme.
Pod sebou máte početný tým spolupracovníků. Co je podle vás základem toho, aby tým fungoval jako dobře udržovaný Lexus?
Vlastně jste si tou otázkou i odpověděl. Dobré udržování. Základem je určitě komunikace a vzájemné vztahy. Jsem rád, že mám takový tým, na který se můžu vždy spolehnout, jsou neskutečně pracovití a loajální. Jen bych nepoužil výraz, že je mám pod sebou, ale kolem sebe. Máme společný cíl a za tím se snažíme společně jít.
Je pro vás vedení značky Lexus v Brně především o práci s vozy nebo lidmi?
Při mém pracovním tempu je to již z velké většiny práce s lidmi a samozřejmě zajištěním bezproblémového fungování celého dealerství. Jsme na stejné vlně, máme stejný cíl a vzájemně se povzbuzujeme a spolupracujeme. Oni mají na starost dále komunikaci se zákazníky a práci s vozy. Každý spokojený zákazník je naší největší odměnou.
Jaký vůz používáte mimo práci? Je to také Lexus?
U mě je to jednoduchá otázka. Pro mě osobně a v mém soukromém životě existují pouze dvě značky - Toyota a Lexus. To platí i pro celou moji rodinu už spoustu let.
Prošly vám rukama i vozy jiných značek a našel jste si mezi nimi svého miláčka?
Ano, za dobu mého působení v automotivu jsem měl samozřejmě možnost vyzkoušet celou řadu vozů jiných značek. Rozhodně miláčkem bylo mé úplně první auto, Toyota Carina E, ale na první auto určitě nezapomene nikdo. Aktuálně je pro mě nejlepším parťákem při každodenních cestách model Lexus NX s hybridním pohonem.
Je to auto, které dokonale splňuje mé potřeby a požadavky, ať už je to velikost, komfort, jízdní vlastnosti a dokonalé zpracování.
Při čem si odpočinete od motorů, zákazníků, starostí?
Rozhodně je to rodina. Při mém pracovním vytížení je pro mě čas strávený s rodinou to nejvzácnější. Tedy je to především rodina, společné výlety a zážitky. Samozřejmě také dobrým jídlem nikdy nepohrdnu.
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