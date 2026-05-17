Ruský útok na NATO. Zelenskyj tvrdí, že má v ruce tajné dokumenty

17.05.2026 13:41 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Rozsáhlé raketové a dronové útoky vedené z území Běloruska a směřované nejen na Ukrajinu, ale také na pobaltské státy údajně nově chystá Rusko. Upozornil na to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož zpravodajcům se měly dostat do rukou tajné dokumenty Kremlu. V této souvislosti spojence vyzval k urychlenému dodání systémů protivzdušné obrany, které jsou schopné čelit balistickým raketám.

Foto: Repro X
Popisek: Pohled z dronu na cíl

Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že se jeho rozvědce podařilo získat tajné dokumenty, které dokládají ruské přípravy rozsáhlých úderů nejen proti Ukrajině, ale i proti členským zemím NATO. Kreml prý zvažuje operace vedené z území Běloruska, a to jak směrem na ukrajinský Černihiv a Kyjev, tak proti pobaltským státům. „Uniklé zpravodajské dokumenty naznačují, že Vladimir Putin plánuje útok na území NATO v Pobaltí,“ uvedl Zelenskyj.

Tyto dokumenty údajně potvrzují, že Kreml zvažuje drtivé kombinované údery s využitím balistických raket, dronů a dalších zbraní. Cílem by mělo být nejen oslabení ukrajinské obrany, ale i vyvolání nestability v celém regionu. „Rusko zvažuje plány operací na jih a sever od běloruského území – buď proti směru Černihiv–Kyjev na Ukrajině, nebo přímo proti jedné ze zemí NATO z území Běloruska,“ napsal prezident na síti X.

 

 

Ukrajinský lídr upozornil na čerstvé kontakty mezi ruským a běloruským vedením. Ukrajinská rozvědka podle Zelenského disponuje podrobnostmi o těchto rozhovorech. Prezident varoval běloruského lídra Alexandra Lukašenka před zapojením jeho země do války. „Ukrajina se nepochybně bude bránit, pokud Alexandr Lukašenko udělá chybu a rozhodne se podpořit tento ruský záměr,“ zdůraznil a dodal, že nařídil obranným silám posílit příslušné směry a připravit plán reakce.

Důvěrné ruské dokumenty uvádějí jako cíle rozsáhlých raketových a dronových útoků dvě desítky politických a vojenských objektů, včetně ukrajinského velitelství. Zelenskyj ujistil, že Ukrajina tuto informaci vzala v úvahu, a vzkázal ruskému vedení: „Ukrajina není Rusko. Na rozdíl od státu agresora, kde je jasný viník této války a dlouhodobý okruh kolem něj, který udržuje jeho odtrženost od reality, zdrojem obrany Ukrajiny je připravenost ukrajinského lidu bojovat za svou nezávislost. Lid nelze porazit. Rusko musí ukončit svou válku a vyjednat důstojný mír, místo aby hledalo nové způsoby, jak zastrašovat Ukrajinu.“

Skutečné plány, nebo jen „odstrašování“?

Podobné úniky ruských tajných materiálů nejsou výjimečné. V minulosti se objevily dokumenty týkající se jaderných doktrín, hybridních operací i modernizace jaderných zařízení. Nejnovější odhalení přichází v době, kdy Rusko pokračuje v intenzivních vzdušných útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a civilní objekty. 

Západní analytici považují tyto plány za součást širší ruské strategie eskalace tlaku na Ukrajinu a odstrašování NATO. Kreml na obvinění zatím nereagoval, což je v podobných případech obvyklé. Ruské úřady úniky obvykle označují za dezinformace nebo provokace ukrajinských a západních tajných služeb.

Zelenskyj v této souvislosti znovu vyzval spojence k urychlenému dodání systémů protivzdušné obrany, především těch, které jsou schopné čelit balistickým raketám. Podle něj je to jediný způsob, jak zastavit Putinovy plány.

Obvinění přichází v citlivém období, kdy se na diplomatické úrovni hovoří o možných mírových jednáních, zatímco pokračují těžké boje. Zda se uniklé dokumenty stanou předmětem mezinárodního vyšetřování, zatím není jasné.

Litva i Lotyšsko už posílily své hranice s Běloruskem a Ruskem. Útok by však podle některých zdrojů mohl být veden také na Polsko.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Podle nejnovějších informací tajných služeb napadnou Papuánci Ameriku., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusesaruman , 17.05.2026 14:25:01
Eskymáci v rámci válečné startegie přepadnou Portugalsko a výsadek na saních má totálně rozložit jih Francie.Jsme ztraceni.

|  8 |  0

