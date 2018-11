SVS zakazuje ošetřování spárkaté zvěře proti parazitům

Výjimka ze zákazu může být po souhlasu příslušné krajské veterinární správy udělena na území obor a přezimovacích obůrek. Pokud by se k zákazu nepřistoupilo, mělo by to negativní vliv na lov prasat divokých. V honitbách, kde jsou antiparazitika používána, je totiž na několik týdnů znemožněna konzumace zvěřiny.

V řadě honiteb po celém území ČR probíhá každoročně na základě výsledků předchozího vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v průběhu února ošetřování spárkaté zvěře proti parazitům. Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace zakazuje v honitbě, kde byl použit antiparazitární přípravek pro spárkatou zvěř, po dobu ochranné lhůty léčebného přípravku požívat zvěřinu k lidské spotřebě.

Důvodem vydání zákazu je současná situace související s výskytem afrického moru prasat, v níž SVS považuje za klíčové maximální zintenzivnění lovu černé zvěře na celém území ČR. Riziko požití antiparazitik černou zvěří a s tím spojeného ukládání zbytků léčivých látek ve zvěřině by na dobu až několika týdnů nejen znemožnilo její konzumaci a prodej, ale pravděpodobně také zastavilo na uvedenou dobu lov divokých prasat, což není v současnosti ve veřejném zájmu.

Psali jsme: SVS: Mezinárodní iniciativa odborníků dokončovala v Praze manuál pro chovatele koní Středoškoláci z Boskovic vyhráli 12. ročník soutěže „Pohár ústředního ředitele SVS“ Veterinární správa odebrala v rámci plošného monitoringu AMP již přes 1000 vzorků potravin SVS představila na Lenfeldových a Höklových dnech důležitost úzké spolupráce s VFU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva