SŽDC: Film To nedáš! 2 znovu apeluje na maximální pozornost a dodržování předpisů v blízkosti železnice

Každý rok dochází na železnici ke smrtelným úrazům či těžkým úrazům s trvalými následky přibližně 30 mladých lidí. Jako kdyby zmizela celá jedna školní třída. Jsou to spolužáci, kamarádi, sourozenci, děti a vnoučata… Na vině bývá v řadě případů nepozornost a bohužel i zbytečný hazard.

Úkolem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) je maximálně podporovat prevenci a osvětu v oblasti bezpečnosti na železnici. Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je pokračování úspěšného filmu To nedáš! Jeho první klapka padla na počátku tohoto týdne.

Ojedinělý bezpečnostně-preventivní studentský film s příznačným názvem To nedáš! vznikl ve spolupráci SŽDC a ČD a měl premiéru v březnu 2015. Hraný dokument seznamuje veřejnost se základními pravidly bezpečnosti na železnici a v jejím okolí, informuje o rizikovém chování a upozorňuje na jeho možné fatální důsledky. Byť jde o fikci, snímek je velmi emotivní a působivý, protože jednotlivé příběhy vycházejí z reálných událostí na železnici. Pokračování bude mít velmi podobnou náplň – nabídne zpracované nejčastější situace, resp. skutečné tragické nehody, které se na železnici teenagerům stávají a bohužel se i stále opakují. Jde například o chůzi po kolejích, často se sluchátky na uších, pohyb v kolejišti mimo cestujícím vyhrazené prostory, zkrácení si cesty přecházením kolejí, adrenalinové zážitky nebo nerespektování výstražného znamení na přejezdu.

Cílovou skupinou filmu jsou především teenageři. Využití „jejich“ výrazových prostředků posílí celkové vyznění příběhů a tím pádem i preventivní působení projektu To nedáš! 2. Jsou to nové technologie, resp. chytré mobilní telefony, které dnes mladým lidem a dětem stále více nahrazují počítače. Jejich prostřednictvím spolu nejen komunikují, ale také vytvářejí různé příspěvky na sociálních sítích. Tato amatérsky natáčená videa mají často vysokou technickou úroveň a zároveň jsou už běžným vyjadřovacím prostředkem teenagerů. Toho využívá i pokračování filmu To nedáš! Hrané pasáže snímané klasickým způsobem jsou prostřídány osobními výpověďmi hlavních postav příběhů natočenými tak, aby imitovaly selfie videa, případně se rovnou jako „selfíčka“ budou natáčet.

Motivací k vytvoření filmu To nedáš! a nyní i jeho pokračování byly především šokující statistiky událostí na železnici. „Pokud se nám podaří i díky tomuto filmu snížit počet tragických nehod na železnici, jejichž účastníky jsou mladí lidé, bude to velký úspěch. Chtěl bych apelovat především na maximální pozornost nejen mladých lidí v blízkosti železnice, ale i na respektování všech prověřených pravidel. Hazard typu lezení na odstavené vagóny je zbytečný a mívá bohužel obvykle velmi tragické následky,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Druhým partnerem filmu, který se mimo jiné formy distribuce promítá i žákům základních a středních škol v rámci Preventivního vlaku bezpečné železnice, jsou České dráhy. „Z praxe víme, že většina smutných příhod vzniká zcela zbytečně, v řadě případů nekázní, riskováním a často fatálním podceněním situace. A také že k nejohroženějším patří mladí lidé ve věku od 14 do 19 let. Chceme, aby pokračování úspěšného filmu oslovilo další generaci mládeže a donutilo ji k zamyšlení nad svým chováním,“ uvedl Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah zodpovědný za osobní dopravu.

Psali jsme: SŽDC: Vlaky na trati mezi Louny a Lovosicemi výrazně zrychlí, provoz bude také bezpečnější SŽDC zveřejnila na svém webu Návrh železničního jízdního řádu 2019 Simulovaná srážka osobního auta s vlakem poukázala na zbytečný hazard a nepozornost řidičů SŽDC: Pravidelná změna železniční osobní dopravy od 10. června

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva