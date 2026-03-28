Škoda Group posiluje svou pozici v Indii. CEO Petr Novotný jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím o dalším rozvoji spolupráce

Setkání na nejvyšší politické úrovni potvrzuje ambici skupiny hrát v tomto regionu dlouhodobě aktivní roli. Zároveň jde o významný posun v ekonomických vztazích mezi Českou republikou a Indií a představuje tak milník nejen pro Škoda Group, ale i pro celý český průmysl.
„Setkání s premiérem Naréndrou Módím je pro mě velkou ctí a zároveň jasným potvrzením role, kterou může český průmysl, a zejména Škoda Group, sehrát při rozvoji systému moderní efektivní dopravy a udržitelné mobility v Indii. Naší ambicí je vybudovat v Indii dlouhodobou přítomnost, přispět k rozvoji místního průmyslu a dodávat pokročilé technologie, které podpoří efektivní a ekologicky šetrná dopravní řešení,“ uvedl Petr Novotný, generální ředitel Škoda Group.
Petr Novotný vnímá Indii jako strategický trh pro Škodu Group a v tomto směru představil plány i premiérovi Módímu: „V Indii chceme rozvíjet nejen naše výrobní a dodavatelské kapacity, ale také sdílet know-how prostřednictvím iniciativ, jako je Škoda Akademie. Klíčovým prvkem je pro nás také lokalizace produktů a rozvoj místních partnerství, která mají potenciál dále růst a rozšiřovat se. Vedle našich vozidel vidíme velkou příležitost také v oblasti digitalizace, kterou indická vláda aktivně podporuje – a právě zde můžeme nabídnout naše pokročilé digitální technologie pro efektivnější veřejnou mobilitu. Vidíme příležitost vybudovat v Indii silný hub nejen pro lokální trh, ale i pro export do dalších regionů. Věříme, že další prohlubování obchodní spolupráce, včetně rozvoje obchodních dohod, vytvoří pevný základ pro dlouhodobý růst a společný úspěch.“
„Toto osobní setkání je klíčové pro budoucí další rozvoj česko-indických vztahů a jsme velmi rádi, že se mohlo uskutečnit. Věříme, že bude zásadním impulzem pro vstup dalších českých firem na indický trh,“ uvedla česká velvyslankyně Eliška Žigová.
V posledních měsících se Indie stala jedním z klíčových strategických trhů Škoda Group. Skupina navázala partnerství s firmou Tata AutoComp Systems, která je součástí Tata Group, zaměřené na rozvoj výroby elektrických trakčních systémů a komponentů pro kolejová vozidla přímo na indickém trhu. Tato spolupráce podporuje iniciativu Make in India a odráží dlouhodobý závazek Škoda Group podílet se na rozvoji průmyslových a technologických kapacit Indie.
Na tyto aktivity navázalo i samotné jednání s premiérem Módím. Obě strany během něj diskutovaly možnosti dalšího prohloubení spolupráce a investic v oblasti moderní a udržitelné mobility, rozvoje železniční infrastruktury a průmyslových partnerství v souladu s dlouhodobými infrastrukturními a ekonomickými prioritami Indie.
„Partnerství s lokálním hráčem je v Indii nezbytné. Nejde jen o legislativu, ale také o znalost trhu, místních dodavatelských řetězců, regulací i obchodní kultury. Silný domácí partner umožňuje zahraniční firmě škálovat byznys, účastnit se velkých projektů a budovat důvěru u zákazníků i veřejných institucí. Za čtyři roky kdy jsem v Indii žil a pracoval, jsem získal mnoho znalostí pro úspěšný rozvoj takové spolupráce,“ uvedl Petr Novotný.
Indie představuje jeden z nejdynamičtějších trhů na světě s významnými investicemi do železniční infrastruktury, městských dopravních systémů a řešení udržitelné mobility. Setkání potvrdilo silný potenciál českých firem zapojit se do těchto projektů, zejména v oblastech s vysokou přidanou hodnotou a pokročilým inženýrským know-how.
Pro Českou republiku znamená spolupráce na této úrovni posílení ekonomické diplomacie a otevírá nové příležitosti pro průmyslovou spolupráci, transfer technologií a dlouhodobá partnerství na jednom z nejperspektivnějších trhů světa.
Poznámky pro editory
Škoda Group disponuje portfoliem moderních vozidel, která splňují veškeré evropské předpisy a normy. Po více než 165 letech existence je Škodovka přímý nástupce strojírenských závodů založených hrabětem Valdštejnem v roce 1859 a významným evropským výrobcem v oblasti dopravního strojírenství. Skupina vyrábí širokou škálu vozidel pro hromadnou dopravu, včetně nízkopodlažních tramvají, příměstských vlakových jednotek, souprav metra, elektrobusů a trolejbusů, ale také komponent a řídicích a pohonných systémů. Škoda Group zaměstnává 10 000 lidí v několika výrobních závodech v České republice, Finsku a Turecku. Obchodní jednotky má také v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. V roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 1,36 miliardy eur a EBITDA byla 62 milionů eur. Škoda Group je součástí Skupiny PPF.
Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie a Severní Ameriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, biotechnologií, nemovitostí a strojírenství. Skupina vlastní aktiva ve výši 44,1 miliard eur a zaměstnává celosvětově 47 tisíc lidí (k 30. 6. 2024).
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.