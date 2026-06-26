Zajíčková (ODS): Školství se s Babišovou vládou změní ve skanzen

26.06.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke školství.

Zajíčková (ODS): Školství se s Babišovou vládou změní ve skanzen
Foto: ods.cz
Popisek: Renáta Zajíčková

Dva naprosto odlišné světy. Vláda hájí pohodlí systému, já budoucnost dětí.

V televizním duelu na TN.cz jsme se střetly s vládní poslankyní Janou Berkovcovou (ANO). A ukázalo se to v plné nahotě. Zatímco současné ministerstvo řeší tabulky a omlouvá přešlapování na místě, my chceme řešit to, co děti skutečně potřebují pro úspěch.

Přímo ve studiu jsem položila otázku, na kterou stát neumí odpovědět: Jak je možné, že matematiku učíme povinně od 1. třídy, ale u maturity ji nechceme, zatímco angličtinu ministr odsouvá, slevuje z nároků, ale u maturity ji pak po dětech tvrdě vyžaduje? Tohle je absurdita, kterou odnesou jen a jen žáci.

O čem dalším to ve studiu jiskřilo a co v debatě zaznělo?

Konec 90. let ve školství: Držíme mladé lidi ve škole zbytečně dlouho. Máme jedny z nejstarších absolventů v Evropě! Je čas zrušit 9. třídu jako „drahou čekárnu“ a dát dětem smysluplné 2 roky na střední (náš model 8+2).

Škola očima studenta: Škola není jen přípravka na dospělost. Děti tam tráví až 15 let – ony ten život už reálně žijí! Nemůžeme je vnímat jako položky ve výkazu a aplikovat na ně plošné zákazy jen z nostalgie.

Hrozba dvourychlostního školství: Vláda řeší nedostatek učitelů tím, že zruší povinné cizí jazyky. Výsledek? Bohatí rodiče dětem jazyky zaplatí jinde, zbytek dětí nechá stát napospas osudu.

Nechci, aby se české školství změnilo ve skanzen, kde se problémy řeší tím, že se přes ně hodí deka. Chci sebevědomé vzdělávání, které se nebojí reagovat na dobu a svět.

Pusťte si náš duel a napište mi schválně do komentářů: Který přístup dává větší smysl vám?

Mgr. Renáta Zajíčková

  • ODS
  • poslankyně
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ODS , Zajíčková

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