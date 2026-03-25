Správa železnic: Letošní trasa Legiovlaku začne ve Stupně

Nádraží ve Stupně na severním Rokycansku se stane první zastávkou Legiovlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Ve Stupně je možné navštívit také Železniční muzeum připomínající historii lokálky Chrást – Radnice. Nachází se přímo v nádražní budově a po celou dobu zastavení Legiovlaku bude otevřené. Za vznikem muzea stojí Tomáš Benetka, železniční nadšenec a zaměstnanec úseku řízení provozu Oblastního ředitelství Plzeň.
Dalšími zastávkami Legiovlaku budou Plzeň (7.–19. dubna) a České Budějovice (21. dubna–3. května 2026). Celkem připravila Československá obec legionářská ve spolupráci s partnery, mezi nimiž je i Správa železnic, trasu zahrnující 24 zastávek po celé republice. Legiovlak vyjíždí už po třinácté.
Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918-1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů.
Ve všech vozech na návštěvníky čeká věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech, mapujících historii čs. legií.
