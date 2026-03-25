Správa železnic: Letošní trasa Legiovlaku začne ve Stupně

25.03.2026 14:07 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Historická souprava bude ve Stupně k vidění od 31. března do 5. dubna 2026, vstup na prohlídku je zdarma.

Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Nádraží ve Stupně na severním Rokycansku se stane první zastávkou Legiovlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Ve Stupně je možné navštívit také Železniční muzeum připomínající historii lokálky Chrást – Radnice. Nachází se přímo v nádražní budově a po celou dobu zastavení Legiovlaku bude otevřené. Za vznikem muzea stojí Tomáš Benetka, železniční nadšenec a zaměstnanec úseku řízení provozu Oblastního ředitelství Plzeň.

Dalšími zastávkami Legiovlaku budou Plzeň (7.–19. dubna) a České Budějovice (21. dubna–3. května 2026). Celkem připravila Československá obec legionářská ve spolupráci s partnery, mezi nimiž je i Správa železnic, trasu zahrnující 24 zastávek po celé republice. Legiovlak vyjíždí už po třinácté.

legio

Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918-1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů.

Ve všech vozech na návštěvníky čeká věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech, mapujících historii čs. legií.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

doprava , historie , železnice , TZ , správa železnic

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Natálie Vachatová

Hodně se teď o ní diskutuje. Je pravda, co se o ní píše? Že sympatizuje s Ruskem? A jestli ano, není pak naprostý paradox, že má prý na starost svobodu projevu? Jak jste k ní vlastně přišel? A budete s ní spolupracovat dál?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

