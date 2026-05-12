Laudát (KAN): Utrácení lidí a sochy v restauraci

Řada zhrzených a vyděšených příznivců Slávie má osobní problémy s děním Severní tribuny při derby Slávie a Sparty. Někteří roní slzy, jiní nemohou spát, ostatní truchlí. Mě už dávno korupcí a podvody prolezlá česká liga nezajímá. Zato mám obavy jiného druhu. Předně, pokud nevíte, tak českým lidem hrozí utrácení na oltář ekonomiky. Na sdělení ČT 24 upozornila na svém facebookovém profilu Věra Tupá. " Právě teď na ČT 24 říkali, že: " bez utrácení lidí se ekonomika nerozjede". "A já se ptám, budou to dělat obvoďáci, nebo veterina?"".
Než jsem si tento post Věry přečetl, projevoval jsem obavy, dnes po přečtení informace na Novinkách, o osud až osmi sošek na staroměstském orloji. Novinky.cz totiž vyděsily článkem: "Ze staroměstského orloje zmizely čtyři sochy, čeká je restaurace". Ve spojení s dobou v restauraci až 1.5 měsíce to zní nebezpečně. Zvláště, když do restaurace odešel Hvězdář, Anděl, Kronikář a Učenec. V jakém stavu, pokud se z restaurace vůbec vrátí? Šest neděl je přece jen v restauraci dlouhá doba. A i když se vrátí střízlivý, tak je otázkou, jak dopadne druhá čtveřice ve složení Smrtka, Turek, Lakomec a Rozkošník? Hlavně o Turka se bojím.
Nakonec ale musím uznat, s ohledem na to, že poslední figurka se z restaurace má vrátit letos do října, že utrácení lidí je řádově větší problém navíc i oproti vniknutí fanoušků Slávie ze Severní tribuny na hrací plochu.
Ing. František Laudát
