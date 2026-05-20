Bartůšek: Stala jsem se obětí falešných zpráv

Prosím, POZOR! Stala jsem se obětí falešných zpráv! Po sociálních sítích někteří lidi šíří falešné konverzace a upravené fotografie vytvořené umělou inteligencí, které mě mají vykreslit jako podporovatelku Ruska a Běloruska.
Nic z toho není pravda. Je to cílená manipulativní kampaň. Bohužel, všichni víme, že kdokoliv už dneska může během pár minut vyrobit falešné screenshoty, fotografie nebo „důkazy“ a zničit pověst komukoliv. Teď se soustředili na mě.
Tento konkrétní podvrh je skutečně hloupý, protože všechny moje hlasování jsou dohledatelná. Vždy jsem se stavěla pro přijetí sankcí i za podporu běloruské opozice. I v tomto konkrétním případě jsem hlasovala PRO podporu běloruské opozice.
Nechci to ale jenom nechat jen tak projít, a proto podávám trestní oznámení na neznámého pachatele.
