Bartůšek: Stala jsem se obětí falešných zpráv

21.05.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Upozornění na svém veřejném facebookovém profilu na falešné informace na sociálních sítích

Foto: Hans Štembera
Popisek: Nikola Bartůšek

Prosím, POZOR! Stala jsem se obětí falešných zpráv! Po sociálních sítích někteří lidi šíří falešné konverzace a upravené fotografie vytvořené umělou inteligencí, které mě mají vykreslit jako podporovatelku Ruska a Běloruska.

Nic z toho není pravda. Je to cílená manipulativní kampaň. Bohužel, všichni víme, že kdokoliv už dneska může během pár minut vyrobit falešné screenshoty, fotografie nebo „důkazy“ a zničit pověst komukoliv. Teď se soustředili na mě.

Tento konkrétní podvrh je skutečně hloupý, protože všechny moje hlasování jsou dohledatelná. Vždy jsem se stavěla pro přijetí sankcí i za podporu běloruské opozice. I v tomto konkrétním případě jsem hlasovala PRO podporu běloruské opozice.

Nechci to ale jenom nechat jen tak projít, a proto podávám trestní oznámení na neznámého pachatele.

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.

  • europoslankyně
podvod , sociální sítě , Bartůšek

