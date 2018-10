ÚOHS pokutoval další kartel, který poškozoval společnost Hyundai

Společnosti LIKOR, s.r.o., GERTABAU s.r.o., Keraservis Group a.s. a KPI s.r.o. uzavřely zakázanou dohodu typu bid rigging tím, že v roce 2016 koordinovaly své nabídky do výběrového řízení na rekonstrukci podlah v kantýnách pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Cílem dohody bylo, aby nejvýhodnější nabídku podala společnost LIKOR. Ke koordinaci nabídek docházelo prostřednictvím e-mailové komunikace tak, že společnost LIKOR zaslala společnostem GERTABAU, Keraservis Group a KPI cenové nabídky, které mají do výběrového řízení podat, a také další instrukce. Tuto koordinaci následně účastníci řízení naplnili tím, že zkoordinované nabídky skutečně zadavateli do výběrových řízení podali.

Úřad zahájil správní řízení na konci roku 2017 na základě upozornění společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Po prověření nabídek Úřad zjistil, že cenové nabídky uvedených společností vykazují vysokou míru podobnosti. Úřad proto současně se zahájením správního řízení provedl u tří společností šetření na místě v obchodních prostorách těchto společností a zajistil zde relevantní obchodní záznamy.

Společnosti využily procedury narovnání, za což jim byly sníženy pokuty o 20 %. Pokuty pro jednotlivé účastníky řízení jsou následující: LIKOR – 246 000 Kč, GERTABAU – 163 000 Kč, Keraservis Group – 564 000 Kč, KPI – 20 000 Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 10. 2018. Jednalo se v krátké době již o druhé rozhodnutí, jímž byl odstíhán a pokutován kartel poškozující společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Psali jsme: ÚOHS povolil spojení plzeňských tepláren do společného podniku ÚOHS: Rozhodnutí „Kartel Italia“ je pravomocné, účastníci si dělili zákazníky pomocí rezervačního on-line systému ÚOHS: Nově povolené fúze v oblasti personalistiky, bankovnictví, stavebnictví a kovovýroby ÚOHS: Druhé kolo podzimního workshopu k problematice podpory de minimis

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva