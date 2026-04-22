Bartoš (Piráti): V době internetu potřebujeme stabilní veřejnoprávní média víc než kdy jindy

Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové,
v debatě o veřejnoprávních médiích často slyšíme ve veřejném prostoru, a je i hojně tahleta otázka šířená těmi, kterým veřejnoprávní média leží v žaludku, potřebujeme ještě veřejnoprávní média v době internetu, tak jak je známe? Ostatně na tuhletu otázku bychom si měli odpovědět, pokud zde ať už vládní poslanci nebo ministr kultury přináší nějaké návrhy na změnu financování, ale prakticky i definici a fungování veřejnoprávních médií.
Já bych si tedy dovolil požádat o zařazení bodu jako první bod na dnešní jednání a ten by se jmenoval Veřejnoprávní média v době internetu, protože jsem přesvědčen, že tuto otázku vláda ve svých úvahách o fungování mediálního prostoru v České republice opomíjí. Já bych si dovolil i v rámci návrhu tohohle bodu trošku odpovědět na tuhletu otázku. Ta je jednoduchá. V době internetu potřebujeme stabilní veřejnoprávní média víc než kdy jindy. Já jsem generace, která na internetu vyrůstala. Internet přinesl svobodu informací, možnost si dohledávat věci, ale přinesl i významný vliv dezinformací, zacyklení lidí v algoritmických bublinách a významnou fragmentaci společnosti. To, že z toho některé politické subjekty nebo zájmové skupiny těží, je smutný fakt, ale právě proto musí existovat alternativa a veřejnoprávní média mají v tomhle prostředí naprosto nezastupitelnou roli. Ověřují informace, vytvářejí společný prostor pro debatu a zajišťují dostupnost obsahu pro všechny bez ohledu na příjem.
Tady je jedna ze zásadních otázek stále na stole, zda ti, jež mají internet a nesledují veřejnoprávní média nebo Českou televizi, mají či nemají platit koncesionářské poplatky. Jistě víte, že Piráti v té debatě v minulém volebním období byli proti tomuto rozšíření, ale zároveň mě poměrně překvapuje, že na internet odkazují lidi i politici, kteří se definují jako konzervativní, kteří dokonce chtějí prosazovat právo na to být offline.
Já vám říkám, že naprostá většina populace v České republice, byť používá internet, tradiční média a veřejnoprávní média používá jako zdroj svých informací. Skutečně jsou to lidé, kteří jsou offline. Pokud se chcete podívat na statistiky – teď se můžeme bavit ať o komerčních velkých médiích, jako je rozhlas nebo televize, ale i o veřejnoprávních – tak stále sledovanost a poslechovost tohoto tradičního média a veřejnoprávních médií je vysoká.
Pokud je cílem vlády – zaznívalo to i v debatách o tom, zda povolit či nepovolit reklamy – komercializace médií, pak je to tlak na emoce, rychlost a kliky, stejně jako to známe v internetu. Veřejnoprávní média ale nemají úkol honit sledovanost, honit kliky, prodávat reklamu, ale zajišťovat kvalitu, kontext a zodpovědnost, ale to neznamená, že se i v té debatě o veřejnoprávních médiích nemají měnit.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
I jejich onlinová část by měla být silná – televize by do nich měla investovat, což v případě krácení rozpočtu evidentně nebude – a mít ambice oslovovat mladé publikum. Tady má Ministerstvo kultury a vláda, pokud to s veřejnoprávními médii myslí vážně, jít touhletou cestou a umožnit i transformaci.
Já mám trošku obavy – je to zejména v debatách o Českém rozhlasu a byly to debaty v minulém volebním období – že ta digitální stránka je chápána pouze jako překlápění reportáží a dalších pořadů do on-line světa. Není to tak. Veřejnoprávní média můžou hrát v onlinu – ať už jsou to sociální sítě, kde se pohybuje celá řada lidí, tak i v klasických internetových stránkách – zásadní roli.
Vypíchnu jednu věc, která leží hodně politikům v žaludku, a myslím si, že to bude první cíl vlády Andreje Babiše a jeho kolegů, a to je investigativa a internetový portál iRozhlas, který si z politiky, opozice ani koalice nikdy nebral servítky. Dělá zásadní investigativu, která nemá v České republice obdoby, přesto politikům tento kanál vadí, neboť vytváří nějaký vlastní obsah. Pozice digitálních platforem provozovaných veřejnými médii není vyjasněná.
Pokud se chceme bavit o tom, zda televize či internet komerční či veřejnoprávní, musíme tedy otevřít i otázku, jakým způsobem mají fungovat veřejnoprávní média v době internetu, jaké nároky si na ně klademe, jak vyváženost, která měla být zajištěna v klasickém vysílání, funguje i ve světě onlinu.
Já bych chtěl otevřít tento bod, protože slyšeli jsme mnoho o poplatcích ano, ne, ale neslyšeli jsme od vlády jasnou strategii digitalizace, zda a jak budou financovány on-line média a jak klást důraz na otevřenost a inovace. Veřejnoprávní média nejsou relikt minulosti, chovejme se k nim tak.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku