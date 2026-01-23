ÚOHS povolil změnu vlastníka firmy AUTO VOLF

GRC provozuje autosalony po větší části republiky. Konkrétně jde o Autocentrum Lukáš s.r.o., AUTONOVA BRNO s.r.o., Auto - Poly spol. s r.o., FRANCE CAR, s.r.o. z Hradce Králové, Hyundai Hradec s.r.o. a firma vlastní také společnost K A P P A – P, spol. s r.o., která zajišťuje odtahové a asistenční služby. GRC je součástí podnikatelské skupiny VIENNA INSURANCE GROUP, do které v Česku patří například Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. nebo poskytovatel asistenčních služeb GLOBAL ASSISTANCE a.s.
Autosalon Auto Volf prodává a provádí autorizované opravy aut značek Škoda, Volvo a Kia. Firma vznikla v roce 1993 a má pobočky v Plzni, Domažlicích, Stříbře na Tachovsku a v Holýšově na Plzeňsku.
ÚOHS se při posuzování transakce zabýval hned několika oblastmi, na kterých firmy působí. Konkrétně jde zejména o maloobchodního prodej nových a ojetých osobních vozidel, poskytování servisních služeb včetně dodání náhradních dílů a příslušenství a jejich prodeje. Dále se Úřad zabýval oblastí zprostředkování povinného ručení a havarijního pojištění, spotřebitelského úvěru na pořízení osobních a lehkých užitkových vozidel a operativního leasingu.
Změna vlastníka společnosti AUTO VOLF na žádném z vymezených trhů podle ÚOHS nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářského soutěže.
