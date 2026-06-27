ÚOHS provedl místní šetření v oblasti tabákových výrobků

V rámci místních šetření Úřad ověřuje prvotní podezření na možné porušování zákona o ochraně hospodářské soutěže, tedy o možném spáchání kartelové dohody nebo o zneužití dominantního postavení, a zajišťuje důkazy, které takové jednání dokládají.
Uskutečnění místního šetření neznamená, že k nezákonnému jednání skutečně došlo a že v dané věci bude zahájeno správní řízení, případně uložena sankce.
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