ÚOHS provedl místní šetření v oblasti tabákových výrobků

28.06.2026 11:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže provedl v posledních týdnech sérii neohlášených místních šetření u tří soutěžitelů působících v oblasti tabákových výrobků, aby ověřil své podezření na existenci možné zakázané dohody.

ÚOHS provedl místní šetření v oblasti tabákových výrobků
Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

V rámci místních šetření Úřad ověřuje prvotní podezření na možné porušování zákona o ochraně hospodářské soutěže, tedy o možném spáchání kartelové dohody nebo o zneužití dominantního postavení, a zajišťuje důkazy, které takové jednání dokládají.

Uskutečnění místního šetření neznamená, že k nezákonnému jednání skutečně došlo a že v dané věci bude zahájeno správní řízení, případně uložena sankce.

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ÚOHS , TZ

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