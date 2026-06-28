Senátor Bazala: Festival narušil ministr Macinka

28.06.2026 10:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě festivalu ve strážnici ministrem Macinkou.

Senátor Bazala: Festival narušil ministr Macinka
Foto: KDU-ČSL
Popisek: Josef Bazala

TAK TOHLE JSEM ZA CELÝ SVŮJ ŽIVOT NEZAŽIL

Festival ve Strážnici je pro mě srdeční záležitosti. Letošní ročník je ale extrémní.

Proto bych chtěl poděkoval všem krojovaným účastníkům, verbířům i skvělým divákům, že přišli v takovém horku.

A že si nenechali vzít radost, přestože finále soutěže ve verbuňku narušil ministr Macinka, který jim přijel vynadat , že se zbláznili, protože si dovolili bučet na ministra Klempíře. Tohle je opravdu šílené, aby na folklorní festival přijel představitel vlády provokovat během finále verbuňku, našeho dědictví, které je na seznamu UNESCO, začal hecovat diváky, ať na něj bučí a pískají a choval se k nim jako k malým dětem. Politika se nikdy ve Strážnici neřešila, až Motoristi z festivalu udělali svou politickou show.

A do toho se přidal ještě další ministr Motoristů Šťastný, že vezmou festivalu peníze.

Pánové, jsem si jistý, že nikdo z těch obdivovatelů folkloru a dědictví našich předků se vás nebojí. A ve Strážnici se sejdeme v hojném počtu i příští rok.

Josef Bazala

  • KDU-ČSL
  • senátor
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Bazala , Macinka

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přihřívá svoji politickou polívčičku ? A jak jinak než černoprdelník.

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