ČEZ spouští tři prázdninové exkurzní programy

27.06.2026 13:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Hned tři exkurzní programy připravila na prázdniny pro veřejnost společnost ČEZ. Ty návštěvníky zavedou do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno nebo na exkluzivní okružní jízdu okolo Temelína a Hněvkovic. Účastníci třetího programu se virtuálně podívají přímo do útrob Jaderné elektrárny Temelín. Všechny prohlídky jsou zdarma, kapacita termínů je však omezená. Zájemci se od dnešního dne mohou registrovat na Mimořádné prohlídky | Svět Energie.

ČEZ spouští tři prázdninové exkurzní programy
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Energetici letos rozdělili prázdninovou nabídku do tří tematických okruhů, které propojují jadernou a vodní energetiku. Programy poběží celý červenec od pondělí až do neděle. „O prohlídky Lipna je každoročně velký zájem. Letos k nim nově přidáváme i prohlídky okolí Temelína a zastávky u vodní elektrárny Hněvkovice včetně čerpací stanice, která dodává vodu pro temelínskou elektrárnu. Poslední prohlídkou z letní nabídky je virtuální návštěva Temelína. Každý den v týdnu si tak lidé mohou vybrat jeden z programů,“ uvedl Vít Pavlík, vedoucí provozu a rozvoje informačních center ČEZ.

Temelín a Hněvkovice: Příběh vody pro jihočeskou jadernou elektrárnu

Dvě a půl hodiny trvající program ukáže návštěvníkům souvislosti mezi jádrem a vodou. Lidé budou mít jedinečnou možnost vidět okolí temelínské elektrárny, zastavit se u vodní elektrárny Hněvkovice i čerpací stanice Hněvkovice, která zajišťuje vodu důležitou pro provoz a bezpečnost elektrárny. Součástí komentované projížďky autobusem je seznámení s fungováním temelínské elektrárny a jejími bezpečnostními systémy.

  • Termíny: Každé červencové úterý a čtvrtek (od 2. 7. do 23. 7.) vždy v 9:00, 12:30 a 15:00 hodin.
  • Kapacita: 40 osob na jeden termín. Sraz je u Infocentra Temelín (parkování naproti na parkovišti TARC).

Objevte Temelín: Přednáška s virtuální realitou

Jak vypadá jedna z nejmodernějších jaderných elektráren v Evropě zevnitř? Interaktivní 80minutová přednáška s využitím virtuální reality vás zavede do míst, kam se při klasické exkurzi návštěvníci nedostanou. Prohlídka neprobíhá v infocentru, ale přímo v administrativní budově elektrárny.

  • Termíny: Každé červencové pondělí, středa a pátek (od 1. 7. do 24. 7.) v celkem pěti časech denně (od 9:00 do 15:30).
  • Kapacita: 30 osob na jeden termín. Sraz je před administrativní budovou elektrárny Temelín.

Lipno exkluzivně: 160 metrů pod hladinou Vltavy

Hodně netradiční zážitek nabízí vodní elektrárna Lipno I. Speciální výtah sveze návštěvníky do obří strojovny vyhloubené v kaverně 160 metrů pod zemí. K vidění bude generátor s rotorem o hmotnosti 240 tun i pohled do 3,6 kilometru dlouhého výtokového tunelu.

  • Termíny: Všechny červencové víkendy (sobota a neděle) každou hodinu od 9:00 do 16:00 hodin.
  • Kapacita a podmínky: Maximálně 6 osob na skupinu. Vstup je povolen pouze osobám starším 15 let s platným občanským průkazem či pasem. Exkurze je fyzicky náročná (zahrnuje schody), vyžaduje pevnou uzavřenou obuv a není vhodná pro osoby trpící strachem z výšek nebo klaustrofobií.

Důležité upozornění pro návštěvníky

U všech typů prohlídek je nutné dostavit se na místo srazu s předstihem (10 až 15 minut před začátkem). Vzhledem k velkému zájmu a omezeným kapacitám doporučují energetici neváhat s rezervací. Zájemci se mohou na konkrétní dny a časy registrovat na webových stránkách ZDE.

Psali jsme:

ČEZ: Temelínští technici mění bezpečnostní potrubí
ČEZ: Jablonec zahřívá teplo již ze šesté kogenerační jednotky
ČEZ: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně slaví 30 let
Nadace ČEZ: Nová skluzavka kadaňského koupaliště

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https://www.svetenergie.cz

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