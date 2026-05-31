Žádný trest, žádná pomsta. Juchelka vysvětloval, jak je to se Sněmovnou

Který národ více ublížil českému národu?
Moderátor Martin Řezníček debatu otevřel popisem tvrdých střetů ve Sněmovně, které nastávají už během schvalování programu schůze. Připomněl v této souvislosti, že zatímco v letech 2017 až 2021, kdy bylo hnutí ANO u vlády, podobné debaty před schválením programu schůze zabraly něco přes 170 hodin, mezi lety 2021 až 2025, kdy bylo hnutí ANO v opozici, už to bylo 614 hodin.
„Byli jsme poměrně tvrdou opozicí, byli jsme férovou opozicí,“ poznamenal k tomu Juchelka. To, co se děje ve Sněmovně teď, je podle něj za hranou. A i proto se chystá změna jednacího řádu, která má širší podporu a situaci ve Sněmovně snad zlepší. „Tomu, co dělá opozice teď, tomu nerozumím. I v tom minulém volebním období jsme projednali celou řadu zákonů. I zákony, se kterými jsme nesouhlasili. Např. jsme nesouhlasili s důchodovou reformou, ale prošla. To, co se děje teď, je, řekl bych, až bezskrupulózní blokování té Sněmovny jako takové,“ nechal se slyšet Juchelka. „S politováním musím říct, že je mi líto těch zaměstnanců Sněmovny, kteří tam jsou,“ dodal po chvíli.
Ing. Aleš Juchelka
Doležal konstatoval, že když byla SPD v opozici, chovala se lépe a dlouho blokovala jen asi tak 4 návrhy. Mezi jinými např. konsolidační balíček. Vysvětloval také, proč osobně nehlasoval pro Báru Urbanovou z hnutí STAN na post místopředsedkyně Sněmovny. Prý se mu nelíbilo, jak se před volbami i po volbách vyjadřovala o Tomiu Okamurovi a o SPD obecně.
Juchelka se tady přidal.
„Už v minulém týdnu se rozmohly tvrďácké názory typu: vláda národní zrady. Vždyť to přece není možné. Nebo pan (ex)ministr Kupka označil premiéra (Babiše) za parazita. A dalších X věcí, které bychom si mohli napříč politickým spektrem odpustit,“ zlobil se Juchelka.
Jedním dechem však dodal, že by se Bára Urbanová místopředsedkyní Sněmovny nakonec mohla stát. Bude podle něj však záležet na tom, jak bude opozice blokovat budoucí jednání.
„Není to žádný trest, žádná pomsta. Je to klasická politická cesta k tomu, abychom odblokovali Sněmovnu,“ ozval se Juchelka.
„Tak jenom pro diváky, jak je ta atmosféra vlastně bizarní. My se bavíme o tom, jak máme být slušně fungující Sněmovnou, a pak přijde předseda poslaneckého klubu SPD a na mikrofon nás všechny pošle do prdele. Tak pardon, že to takhle musím říct,“ ozval se Jurečka. „Nikdo se neomluví. On se neomluvil. A přijde Tomio Okamura, lže o Markétě Pekarové Adamové (TOP 09), že si koupila na rozpočet Sněmovny luxusní BMW, kterým mimochodem on teď jezdí. Nebyla to pravda a nikdy se neomluvil. Přijdou tam tihle lidé, všechny pozuráží, pozuráží konkrétní lidi. Naposledy Andrej Babiš urazil Marka Výborného, že v životě nic nedokázal, přitom je to dlouholetý špičkový pedagog, a on tam po něm křičí: ‚co vy jste dokázal, vy jste úplná nula‘. Takhle to v životě nebylo.“ Kroutil hlavou nad situací v dolní parlamentní komoře Jurečka.
Konstatoval, že stávající vládní koalice šikanuje opozici, byť uznal, že konkrétně ministr Juchelka o záležitostech sociální politiky s opozicí jedná. Juchelka by ocenil, kdyby vláda jednala s opozicí i o veřejnoprávních médiích. To se ale zatím neděje.
„Mně třeba vadí ty hrubé a lživé urážky žen," ozval se Tomáš Doležal.
To ale přichází i z vašeho klubu. Pan Ševčík je specialista,“ ozval se Jurečka.
Doležal se omluvil, že toto si nevybavuje, ale vybavuje si prý například to, jak se předseda Pirátů Zdeněk Hřib choval k ministryni Mrázové. A přišlo mu to prý velmi ošklivé.
Marian Jurečka v jednu chvíli prohlásil, že premiér Andrej Babiš vlastně vypíná programové priority SPD. „A vláda vlastně nemá tu ambici dělat důležité a klíčové věci pro občany této země,“ poznamenal Jurečka.
Havránek poznamenal, že Motoristé předvádějí v koalici „tajtrdlíkování“.
„Pokud se podíváte, jak byli (do vlády) nominováni zástupci SPD, tak to v mnohých případech byli v podstatě nominanti Andreje Babiše, kteří mu jsou komfortní. To je první věc. A druhá věc. Pokud se podíváte na to, jak tajtrdlíkují Motoristé, jak dělají jednotlivé skandály a průšvihy, tak to přece zakrývá řešení těch opravdu závažných problémů.“
Moderátor Martin Řezníček poté zmínil změny na Úřadu vlády a změny např. v oblasti ochrany lidských práv nebo závislostí.
„My to promyšlené máme,“ ozval se na to konto Aleš Juchelka, podle kterého může být sekce pro řešení problémů zdravotně postižených spoluobčanů spíše posílena. „A předseda vlády pořád předsedá těm jednotlivým skupinám, těm jednotlivým radám. Jak tomu bylo v minulosti,“ upozornil Juchelka.
Podle Mariana Jurečky teď vláda dělá krok zpátky a ještě nedokáže říct, co zlepší a na čem ušetří. „A teď se honí ta kočka za ocas,“ zlobil se exministr.
„Jdeme cestou ke zhoršení celého toho příběhu,“ přisadil si Havránek.
„Vůbec,“ ohradil se okamžitě Juchelka.
Moderátor Martin Řezníček poté změnil téma a věnoval se střetu zájmů Andreje Babiše a jeho firem. Doležal konstatoval, že je toho názoru, že Andrej Babiš ve střetu zájmů není, ale v konečném důsledku i podle něj bude záležet na tom, co řekne EU.
„Mně by přišlo logické a bezpečné říct: pozastavme to, dokud se to nevyjasní. Protože co bude dělat váš ministr, když ta Komise za půl roku řekne, že to v pořádku není? Buď to budete vymáhat, nebo to zaplatí český daňový poplatník,“ upozorňoval Jurečka.
„Ten dopis od Evropské komise není žádným způsobem útočný. Je to čistě úřednická linie. Jen se reaguje na to, jak ti Piráti neustále někam píšou nějaká udání,“ ozval se Juchelka.
