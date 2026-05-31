Co by Trump mohl Evropě provést? Temný scénář zazněl v ČT

Ve druhé hodině Nedělní debaty ČT se setkali Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR, armádní generál v záloze, a Karel Kühnl, bývalý ministr obrany ve vládách Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
„My jsme teď všichni zaměření na drony, protože je to velmi atraktivní z hlediska záběrů, které dostáváme, ale samozřejmě, že dělostřelectvo je jedním z nejhlavnějších systémů, které na bojišti jsou. Nemůžeme říct, že přestaneme používat dělostřelectvo. Ostatně to už se jednou stalo v 50. letech (20. století), kdy se mluvilo o tom, že se nahradí dělostřelectvo raketami, a pak jsme se k dělostřelectvu rychle vraceli zpátky,“ vracel se v myšlenkách do minulosti Šedivý.
Kühnl v této souvislosti okomentoval nápad generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který přišel s myšlenkou, aby každý stát NATO přispěl na obranu Ukrajiny např. částkou rovnající se čtvrtině jednoho procenta svého HDP. Kühnl si prý spočítal, kolik by to bylo v penězích, a jde asi tak o 150 miliard dolarů. „To by určitě nikoho nezabilo. Je to jen otázka politické vůle, kterou zatím plošně nevidím. … Ale kdybychom se na tom dokázali dohodnout, tak by to Ukrajině mimořádně pomohlo,“ zdůraznil Kühnl.
Šedivý mu tady dal za pravdu.
Hosté se také shodli, že by státy NATO měly reagovat na incident, při němž jeden z ruských dronů poškodil jeden z obytných domů v Rumunsku. A kdyby Rusko cíleně zaútočilo na NATO, má být odpověď ještě pádnější. „Zabili jste mi strejčka, tak tady máte přes držku,“ citoval Kühnl z knihy Dobrý voják Švejk.
Šedivý i Kühnl poznamenali, že by Rusko mohlo otestovat pevnost NATO útokem na některý z pobaltských států.
„A je potřeba počítat s tím, že by si na to ti Rusové podmínky připravili. Rusové pracují systematicky, a to mimochodem i na našem území,“ poznamenal Šedivý.
Dotkli se i blížícího se summitu v Ankaře. Podle Kühnla na tomto summitu bude potvrzen závazek vydávat na obranu 3,5 procenta čistě na obranu a dalších 1,5 procenta na související výdaje.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Anketa
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
„A tohle, kdyby nastalo, tak to je konec. To pak budeme muset na obranu vydávat ne 5, ale 20 procent a modlit se, aby nám to stačilo. Ale to nenastane,“ vyjádřil názor Kühnl.
Šedivý mu tady dal za pravdu s tím, že za Spojené státy nemluví jen prezident, ale celá jeho administrativa.
Kühnl má za to, že kupříkladu evropští politici dobře vědí, co by měli dělat. Jen tak úplně netuší, jak být znovu zvoleni, pokud to opravdu udělají.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku