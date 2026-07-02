Ministerstvo obrany převezme nový bytový komplex v Jincích

Nemovitost dosud vlastnila společnost IGF Jince s.r.o. V současnosti probíhají poslední kroky k předání objektu do užívání armády. Pořízení komplexu navazuje na dlouhodobou prioritu vlády a ministra obrany Jaromíra Zůny, kterou je posílení personální stability Armády České republiky a zajištění kvalitního zázemí pro vojáky. Dostupné a moderní bydlení patří mezi klíčové faktory pro stabilizaci stávajícího personálu i úspěšný nábor.
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„Personál je pro nás na prvním místě. Investice do kvalitního zázemí a bydlení vojáků je jedním z klíčových kroků, jak posílit stabilitu a připravenost Armády České republiky a také zatraktivnit vojenskou službu,“ zdůraznil ministr obrany.
Zakoupený komplex s celkem 76 byty bude sloužit jako ubytovací a zázemní kapacita pro vojáky působící v regionu, zejména pro příslušníky dělostřeleckého pluku v Jincích. Projekt tak přímo reaguje na aktuální potřeby armády v místě jejich nasazení.
Bytový komplex byl původně navržen jako zařízení pro seniorské bydlení a splňuje standardy kvality, komfortu i občanské vybavenosti. Tyto parametry nyní resort obrany využije pro potřeby svých zaměstnanců. Objekt je již stavebně dokončen a připraven k provozu. V následujících dnech proběhne jeho fyzické předání a zahájení užívání Armádou České republiky.
Ministerstvo obrany vedle přímých investic do bytového fondu, jako je aktuální pořízení komplexu v Jincích, systematicky rozvíjí také spolupráci s obcemi a městy. V této oblasti má již uzavřenu řadu memorand o spolupráci, jejichž cílem je společně hledat a realizovat konkrétní projekty dostupného bydlení pro vojáky. Nedávno bylo takové memorandum podepsáno například s městem Vyškov, kde má pomoci řešit nedostatek bytů pro vojáky z povolání a zaměstnance Velitelství výcviku – Vojenské akademie, mimo jiné i prostřednictvím možného odkupu a rekonstrukce nevyužívaného objektu na vojenské byty.
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