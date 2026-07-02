Šarapatka přirovnal Babiše k prostitutce

Zdeněk Šarapatka se nevybíravým způsobem vyjádřil o premiérovi Andreji Babišovi, když komentoval dění kolem summitu NATO v Ankaře a spory s prezidentem Petrem Pavlem. Babiše označil za představitele „nejstaršího řemesla“, tedy za prostitutku.
Šarapatka připomněl, že Babiš v roce 2013 v prezidentských volbách podpořil Karla Schwarzenberga, aby následně vytvořil politické spojenectví s prezidentem Milošem Zemanem. „´Prezident nemá vyvést zemi z krize, ale z blbé nálady, kterou lidi mají ze současných politiků. Proto budu volit Schwarzenberga,´ hořel Bureš jak fagule pro knížete v roce 2013. Pak volil Zemana, čínského pohůnka a tleskače Putina. Že prý je charakter,“ píše Šarapatka a na základě toho označuje Babiše za ku*vu.
„Trefnější výraz pro salta v názorech my Češi nemáme: ´kujva´, říkával bezzubý František U Tygra, když škádlil prodejnou babici z Perlovky,“ napsal kandidát na senátora za TOP 09 a v urážkách pokračoval dál.
„I z ´kujvy´ se může stát premiér. Řemeslo mu jde náramně a ovládá i ruské polohy. A chytne-li příjici, co má vliv na mozek, nikdo tu změnu jaktěživ nepozná. Divu by nebylo, na špinavé praktiky je přímo fajnšmekr: učí se od mladších kolegyň a jde s nimi dokonce do hnědé. První je běhna až z Turecka a druhá má zkušenost z ložnice Kikiny. ´Kujvy´ se nestydí, nemaj to pod kůží: je to holt profese!“ přirovnává k prostitutkám i koaliční partnery z Motoristů a SPD.
Příměr o ku*vě pak Šarapatka používá i na situaci kolem summitu NATO, kam jede Babiš jako vedoucí delegace. „Teď zkouší dorota novinku: ráda by splynula s elitou Západu. Z pelechu neřesti letí do Ankary a bere i parťačku od tyče: ač křivá jak moskevská zatáčka chce klofnout renomé,“ píše Šarapatka ve svých metaforách a připomíná kontroverzní rozhodnutí Ústavního soudu, že na summit pojede i Petr Pavel.
„Neklofne, vidle jí do toho hodila justice. A odtud dostala befelem, že letí i armádní generál, co kujvy nemusí a navíc je ústavně nejvyšší. Tak kujva pyskuje a s prvničkou Kikiny mu dělaj' naschvály. Kolik ran strpěla rusáckou nagajkou na holou, aby jí až v Kremlu věřili, že v Ankaře roznese infekční chorobu! Jinak si stará a krpatá v profesi už ani neškrtne. Tak aspoň zaškodí, zalže a pomlouvá z bezpečí brlohu. Kujva, no…“ dodává Šarapatka ve své podivné metafoře.
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