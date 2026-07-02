„To jsem nečekal.“ Zlikvidovaný kandidát ANO odhalil praktiky novinářů

02.07.2026 19:13 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Ondřej Prokop, který kvůli nesrovnalostem s nepřiznanými byty nebude kandidátem hnutí ANO na primátora Prahy, v podcastu Chuť moci Thomase Kulidakise kritizoval práci některých novinářů, kteří jednají nečestně a zveřejňují nepravdivé informace. Prokop prohlásil, že jeho největší chybou bylo to, že komunikoval s novináři Seznam zpráv, kteří překroutili jeho slova.

„To jsem nečekal.“ Zlikvidovaný kandidát ANO odhalil praktiky novinářů
Foto: Archiv O. Prokopa
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 Prokop byl v květnu 2026 byl zvolen lídrem kandidátní listiny hnutí ANO pro volby do zastupitelstva Prahy v roce 2026 a zároveň kandidátem na post primátora. Po měsíci však oznámil, že končí ve všech svých politických funkcích, a že v nadcházejících volbách už nebude kandidovat. Zdůvodnil to každodenním tlakem médií vůči své osobě a své rodině. Rozhodnutí přišlo po sérii článku Seznam zpráv, které upozornily na několik bytů, které Prokop neuvedl v majetkovém přiznání.

„Já jsem čekal, že přijde nějaká mediální kampaň, která se mě bude snažit očernit, ale nečekal jsem, že to přijde s takovou intenzitou. Možná jsem udělal chybu, že jsem dříve nemluvil o svých majetkových poměrech, protože já dlouhodobě investuji na burze a do nemovitostí. No, úspěch se neodpouští,“ tvrdí Prokop, že si na pořízené byty vydělal vlastní činností.

Jako jedinou chybu Prokop připouští, že do majetkového přiznání neuvedl tři družstevní podíly. „To byla chyba, dneska ten byrokratický systém je tak složitý, že člověk občas neví, kam má všechno uvádět. Já ty byty nahlásil do daňového přiznání jako součást příjmů ve formě nájmů, uvedl jsem to na formulář jako zastupitel Prahy, ale můj účetní to zapomněl napsat do digitálního majetkového přiznání,“ prohlásil Prokop.

Družstevní byty navíc podle něj nenesou všechny prvky klasického vlastnictví nemovitosti. „Družstevní podíl není de jure majetek, nemůžete to třeba zastavit, je to spíše taková nájemní smlouva a můj účetní si myslel, že se to tam dávat nemusí. Byla to chyba, já se nevymlouvám, když bude potřeba, zaplatím nějakou pokutu. Byla to chyba, ale aby ze mě média dělal zločince, že jsem neuvedl tři družstevní podíly, to mě teda překvapilo,“ uvedl Prokop, že takový mediální tlak nebyl fér.

Odmítl i nařčení, že neprokázal financování dalších bytů, které v Praze vlastní. „Já přes dvacet let podnikám, pracuju, nejdříve jsem investoval na burze, měl jsem spoustu projektů na živnostenské oprávnění, už od patnácti let jsem rozvážel letáky a v devatenácti jsem měl na starosti 100 lidí na Praze 4 a fakturoval jsem až 80 tisíc korun,“ vypočítával Prokop, že měl od mládí volné peníze a investoval je postupně například do akcií ČEZu. Jinak Prokop vypočítal další aktivity, obchodování na burze a budování nemovitostního portfolia, kdy dnes vlastní rodinný dům, řadu bytů a vše nakoupil za vlastní daněné peníze.

Přesto byl Prokop v červnu odvolán z pozice předsedy kontrolního výboru a následně z dozorčí rady pražského dopravního podniku. „Je očividné, že jsem se jim tam nehodil, že si ODS s Piráty a Prahou sobě zase domluví koalici a já jsem ji přerůstal přes hlavu,“ míní Prokop.

Za druhou chybu v celé kauze považuje to, že hovořil s novináři Seznam Zpráv, kteří následně kauzu medializovali. „Já měl snahu upřímně a slušně tu věc vysvětlit, oni mi vždycky zavolali a chtěli po čísla a data, já si to nepamatoval z hlavy, pak jsem jim to poslal v sms, ale oni napsali článek, že Prokop mlží. Já si přeci nepamatuju všechna čísla, která byla před šesti lety v nějakém majetkovém podání. To byla opravdu moje chyba, že jsem s nimi vůbec telefonoval. To jsem poučen a radím všem mladším kolegům, aby s některými novináři netelefonovali, aby vás nemohli chytat za slovo,“ poradil Prokop ostatním politikům.

Vzápětí dodal, že jinak si práce novinářů váží. „Je to těžká práce a je dobře, že hlídají politiky, ale měli by se chovat také korektně a měli si umět obhájit ty skandální titulky a články, které píšou. Protože titulky jsou často nepravdivé, aby se na ně kliklo, ale v tom článku pak informace neodpovídají,“ postěžoval si Prokop.

Velmi ho naštvaly také další údajné kauzy, které si už novináři ze Seznam Zpráv prý úplně vymysleli. Zejména jeho koupě bytů, které postavila developerská společnost Finep, se kterou Prokop v rámci územního plánování jako pražský politik také jednal o nové výstavbě. „Já jsem jednal asi se všemi velkými developery v Praze, takže bych si tím pádem nemohl koupit žádný nový byt, který byl postaven po revoluci?“ nechápe Prokop, že média vymýšlejí příběhy, které se vůbec nezakládají na pravdě.

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Prokop , Kulidakis , Seznam Zprávy

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